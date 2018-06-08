После 26 лет строительства засыпали метро в Омске

Сегодня, 21:26.
Экономика

В Омске строители засыпают котлованы недостроенной станции метро, которого горожане не могут дождаться с 1991 года. По данным местных СМИ, вокруг станции "Рабочая" демонтируют также забор, простоявший 20 лет.

Омск.
Омск. Фото: altapress.ru.

Отмечается, что власти города-миллионника в мае решили  разбить парк в районе недостроенного метро, хотя в этом же месяце Министерство транспорта поручило закончить стройку и разработать механизм финансирования, пишет "Росбалт".

В метро Омска были запланированы восемь станций, в 2011 году открылась первая и пока единственная из них — "Библиотека Пушкина", которая работает как подземный переход.

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