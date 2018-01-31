После жалобы Путину Росрыболовство обсудило эмбарго на норвежскую сельдь

Этот вопрос был поднят на пресс-конференции президента Владимира Путина совладельцем Мурманского рыбокомбината Михаилом Зубом. После введения эмбарго это предприятие прекратило работу.

"Михаил Зуб предложил частично отменить контрсанкции и разрешить ввоз охлажденной рыбы — мойвы, сельди, трески, пикши и сайды — в Мурманскую область для переработки на береговых предприятиях", — рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Представитель Росрыболовства, в свою очередь, отметил, что ведомство дополнительно прорабатывает этот вопрос с рыбодобытчиками и с перерабатывающими предприятиями.

В Росрыболовстве считают, что рыба, против которой действует эмбарго, вылавливается "в достаточных объемах российскими рыбаками различных регионов".

Из-за особенностей производства комбинат не может использовать российскую рыбу (она поступает замороженной). Производство ориентировано на охлажденную рыбу, которую доставляли только норвежские суда, пишет polit.ru.