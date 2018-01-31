После жалобы Путину Росрыболовство обсудило эмбарго на норвежскую сельдь

Вчера, 21:17.
Экономика

В январе на совещании в Росрыболовстве обсуждался вопрос смягчения продовольственного эмбарго в отношении охлажденной рыбы из Норвегии.

Сельдь.
Сельдь. Фото: rshn-alt.ru.

Этот вопрос был поднят на пресс-конференции президента Владимира Путина совладельцем Мурманского рыбокомбината Михаилом Зубом. После введения эмбарго это предприятие прекратило работу.

"Михаил Зуб предложил частично отменить контрсанкции и разрешить ввоз охлажденной рыбы — мойвы, сельди, трески, пикши и сайды — в Мурманскую область для переработки на береговых предприятиях", — рассказал РБК президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.

Представитель Росрыболовства, в свою очередь, отметил, что ведомство дополнительно прорабатывает этот вопрос с рыбодобытчиками и с перерабатывающими предприятиями.

В Росрыболовстве считают, что рыба, против которой действует эмбарго, вылавливается "в достаточных объемах российскими рыбаками различных регионов".

Из-за особенностей производства комбинат не может использовать российскую рыбу (она поступает замороженной). Производство ориентировано на охлажденную рыбу, которую доставляли только норвежские суда, пишет polit.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Смотрите также

Уважаемые читатели! Система комментирования выключается на ночь с 01.00 барнаульского времени (+4мск) и включается в 7.00.

Новости партнеров