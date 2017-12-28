Последствия стихии ликвидированы до рассвета

Циклон, обрушившийся на регион, вызвал ряд локальных технологических нарушений в работе энергообъектов. Мокрый снег и шквалистый ветер привели к проблемам в энергоснабжении центральных, западных, северо-восточных районов региона. После получения штормового предупреждения синоптиков в Алтайэнерго был введен режим повышенной готовности, а затем – особый режим работы. Аварийно-восстановительные бригады производственных отделений филиала с момента поступления первых сообщений об отключениях приступили к оперативным действиям. В сложнейших погодных условиях на протяжении всей ночи энергетики не прерывали работу по ликвидации повреждений на линиях электропередачи. К 7 часам энергетики вернули свет в дома всех потребителей.

За сутки ликвидировано 61 технологическое нарушение на воздушных линиях 6-110 кВ. На время аварийно-восстановительных работ все социально значимые объекты и часть потребителей были запитаны по резервным схемам. В полной готовности находились 20 резервных источников снабжения электроэнергией. Шесть из них были направлены к местам подключений.

Все работы велись в тесном взаимодействии с администрациями муниципальных образований, филиалом ПАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Сибири и Главным управлением МЧС по Алтайскому краю.