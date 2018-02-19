Поздравления с Днем защитника Отечества

Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству.

С Днем защитника! Пусть сила духа и здоровье будут богатырскими. Желаем, чтобы в жизни всегда было место подвигу, чтобы всегда окружали надежные, проверенные друзья. Чтоб всегда все удавалось и желания сбывались.

С праздником мужским, с Днём защитника Отечества! Поздравляем и выражаем свою признательность за силу, смелость и надёжную защиту. Оставайтесь отважными героями женских сердец и удалыми защитниками своих матерей. Пусть ваш путь будет светлым, возможности не ограничены. Счастья вам желаем, мирного небосвода без войн и сражений, пусть в ваших сердцах томится только добро и делитесь им с окружающим миром.

Дорогие мужчины! Как скучна, бессмысленна и тяжела была бы жизнь без вас. В день защитников Отечества мы благодарим вас за бесстрашие, силу, оптимизм, юмор, за то, что вы рядом, когда мы нуждаемся в поддержке и защите. Спасибо, милые наши! Здоровья вам, успехов, веры в лучшее и счастья.