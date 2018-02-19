23 февраля в России традиционно отмечается День защитника Отечества. В этот день принято поздравлять всех мужчин, неважно, служили они когда-то в армии или нет. Altapress.ru собрал самые интересные поздравления с 23 февраля мужчинам в прозе и стихах.
Поздравления с Днем защитника Отечества в прозе
Дорогие и незаменимые мужчины, поздравляем вас с 23 Февраля! Мы очень ценим вашу могучую силу, крепкую защиту и невероятную выносливость. Желаем, чтобы фортуна всегда сопровождала вас в пути, любовь и достаток царили в ваших семьях, тепло и уют согревали душу. Пусть все дороги ведут к счастью и новым победам, любые начинания дают отличный результат и хорошее настроение. Пусть любая вершина покоряется вашему мужеству и упорству.
С Днем защитника! Пусть сила духа и здоровье будут богатырскими. Желаем, чтобы в жизни всегда было место подвигу, чтобы всегда окружали надежные, проверенные друзья. Чтоб всегда все удавалось и желания сбывались.
С праздником мужским, с Днём защитника Отечества! Поздравляем и выражаем свою признательность за силу, смелость и надёжную защиту. Оставайтесь отважными героями женских сердец и удалыми защитниками своих матерей. Пусть ваш путь будет светлым, возможности не ограничены. Счастья вам желаем, мирного небосвода без войн и сражений, пусть в ваших сердцах томится только добро и делитесь им с окружающим миром.
Дорогие мужчины! Как скучна, бессмысленна и тяжела была бы жизнь без вас. В день защитников Отечества мы благодарим вас за бесстрашие, силу, оптимизм, юмор, за то, что вы рядом, когда мы нуждаемся в поддержке и защите. Спасибо, милые наши! Здоровья вам, успехов, веры в лучшее и счастья.
Дорогие наши мужчины! Наша стена, наша защита и наш оплот! Поздравляем вас с вашим днем. Желаем, чтобы ваша смелость, решительность, достоинство и честь стали тем, чему хочется подражать, чем хочется восхищаться. Мы знаем, что вы можете защитить от всего на свете, но я желаю, чтобы защищать ни от чего не пришлось.
Поздравления с Днем защитника Отечества в стихах
С праздником мужества, славы и силы!
Чествуем вас, дорогие мужчины!
И от души вам желаем с любовью,
Чтоб богатырским было здоровье.
Ясного неба, лишь мирных сражений,
Роста карьерного и достижений.
Пусть на все блага жизнь будет щедра.
Радости, счастья, любви вам, добра.
Смелые, честные, даже отважные,
Умные, добрые, сердцем бесстрашные.
С женщиной — нежные, в деле — серьезные,
Все по плечу вам задания сложные.
Вас поздравляем мы с праздником мужества,
Рой добрых слов пусть над вами закружится:
Счастья, здоровья, любви и терпения,
Веры, удачи, надежды, везения!
Приветствуем защитников Отечества!
Оплот вы мира. И сегодня человечество
За свой покой всех вас благодарит
Да уважение к вам бережно хранит.
Решительно врагу отпор давайте,
А когда нужно, за страну горой вставайте.
Вы, только Вы одни — наша защита.
О вас сегодня скажем мы открыто:
Крутые парни и красавцы хоть куда.
Равняйсь, всем смирно! Не взирая на года,
Успешны будьте вы сегодня и всегда.
Двадцать третье февраля
Стало праздником не зря —
В этот день традиционно
Вам желаем всенародно
Счастья, мира и удачи,
Радости, любви в придачу.
Пусть салют украсит небо,
Шампанского нальём в бокал,
Мужчины – это ваше время,
Ваш праздник красочный настал,
И поздравления от женщин,
От женщин всей нашей страны,
Пусть каждый план ваш будет вещим,
Пусть исполняются мечты!
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