"Позволяет не тратить время зря": барнаульцы о своем опыте использования Портала госуслуг

Первый раз я воспользовалась электронными госуслугами в 2012 году, когда получала загранпаспорт. Тогда зарегистрироваться на Портале было непросто: требовалось съездить в офис "Ростелекома" на ул. Г. Исакова, там выдавали логин и пароль. Зато проблем с очередями при получении самой услуги не было. Клиентам, воспользовавшимся электронным сервисом, назначалось конкретное время, и обслуживались они, как правило, в отдельном окне. Плюс спрос на новый способ получения услуг был невысок.

В том же году я вышла замуж и сменила фамилию, поэтому пришлось менять оба паспорта – российский и заграничный. Я опять воспользовалась Порталом госуслуг, и все прошло гладко.

В 2017 году меняла водительское удостоверение, здесь уже возникли сложности. Ближайшее время на посещение ГИБДД было только через неделю. Но и в течение этого срока мне не пришла квитанция для оплаты услуги со скидкой 30% (кстати, хорошая вещь для популяризации электронного сервиса).

В день посещения инспекции пришлось звонить на "горячую линию" Портала госуслуг. Там сказали, что якобы есть некий сбой в работе системы со стороны инспекции, и предложили оплатить услугу в другом месте без скидки. Меня это несколько возмутило, тогда мне предложили отменить свой запрос и зарегистрироваться на прием заново. Только после этого удалось получить услугу со скидкой, но время посещения ГИБДД вновь пришлось выбирать на неделю позже.

В инспекции почему-то очень удивились, что госпошлина оплачена со скидкой, но выдать новое водительское удостоверение не отказались. Кстати, проблемы со скидкой возникали также у моего мужа и подруги. Они получали загранпаспорт и не смогли воспользоваться бонусом. Каждому из них назвали разные причины, хотя документ им выдали в один месяц.

У нас с мужем установлено мобильное приложение "Госуслуги", мы периодически им пользуемся. Очень удобно проверять штрафы ГИБДД. Правда иногда уведомление о штрафе не приходит или приходит с опозданием, когда уже истекает срок, в который его можно оплатить со скидкой. Еще удобно получать информацию о лицевом счете в ПФР, ведь иногда любопытно посмотреть, что там накопилось.