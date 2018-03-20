Практика терпения

Ирина Баенкова, корреспондент.

Колесо самсары

Двигаться уже некуда, но ученики умудряются разложить коврики еще плотнее. Думаю, в этот момент все "старички" понимают, что об асанах с раскинутыми в стороны руками и ногами сегодня придется забыть. Практиковать неудобно, тесно, душно. Меня успокаивает одно: я знаю, что скоро нас снова будет восемь, а не 30, как сегодня.

Я занимаюсь йогой десять лет. И каждый год в марте-апреле происходит одно и то же. В клубе появляется много новых клиентов, они ходят на занятия пару недель, а потом "человеческий поток" резко прекращается.

Что их волнует? В основном одно — как похудеть к лету. Раз в год огромное количество барнаульских женщин задается этим вопросом. И кажется, надеется решить его за месяц. Хватает их ненадолго. Когда они уходят, лично я вздыхаю с облегчением. Такие люди приносят с собой только неудобства и пустую суету. Они мешают заниматься тем, кто искренне любит йогу и уделяет ей время постоянно.

Возможно, это такой способ самовнушения: вот, мол, весна, и я что-то сейчас сделаю для своей красоты и здоровья. Или попытка начать новую жизнь с условного понедельника. И вот множество людей занимается для галочки и всего один раз в год — весной.

На пути к просветлению

В йога-клубе много и постоянных клиентов. Есть худышки, у которых в силовых асанах трясутся руки. Есть довольные жизнью и собой толстушки — они ходят на занятия регулярно и точно не для того, чтобы похудеть. Есть люди молодые и средних лет. Приходят и мускулистые мужчины, которые совмещают йогу с тренажерным залом.

Всех их объединяет то, что они готовы заниматься своим телом и здоровьем на постоянной основе для удовольствия и из любви к себе. Заниматься регулярно и не бросать — это искусство. Для меня йога началась с преодоления: боль в спине мешала жить, и с этим надо было что-то делать. Теперь я не люблю состояние тела без тренировок: в нем некомфортно.

Делай здесь и сейчас

Кроме мотивации у занимающихся со стажем есть масса уловок, помогающих продолжать. Они вырабатываются с опытом. Одна из самых важных — упростить доступ к занятиям. Я упростила его максимально — все необходимое у меня есть дома. Если не могу попасть в клуб, занимаюсь сама.

Второй момент: слушать себя. Не стоит требовать много и сразу. Лучше делать помаленьку, но регулярно и не ругать себя за срывы. Важно слушать тело и научиться отличать лень от усталости.

Третий момент: найти свой темп, ритм, инструктора. На каждом этапе жизни нужен свой вид активности. Не обязательно делать годами одно и то же (хотя любимое точно со временем появится). Можно пробовать разные виды фитнеса, йоги, понять, как они на тебя влияют (бодрят, расслабляют, помогают сосредоточиться), и использовать их по ситуации.

Включить занятия в свою жизнь на постоянной основе — это вполне реально. Главное — продержаться пять лет: говорят, именно после этого срока привычка становится пожизненной.