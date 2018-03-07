Правильная регулировка внутридомовых систем отопления – важное условие комфорта

Из 22 звонков, поступивших на "прямую линию", 18 были на тему температурного режима в квартирах. При этом на холод жаловались всего шестеро звонивших, остальным двенадцати было жарко. Некоторые барнаульцы фиксировали температуру до +28 градусов Цельсия.

Так, к примеру, три звонка поступили из домов по Павловскому тракту 76, 76а и 78. Все три дома подключены к одному центральному тепловому пункту и, соответственно, должны получать теплоноситель примерно одинаковой температуры. При этом в первом доме жительница пожаловалась на холод, а в двух других случаях обращения были связаны с чрезмерно высокой температурой в квартирах.

Проводя проверку, инспекторы выяснили, что в доме на Павловском тракте, 76 установлена погодозависимая автоматика, которая не совсем верно отлажена. Управляющей домом организации было выдано предписание об устранении недочета по окончании отопительного периода.

На Павловском тракте, 78 инспектор установил, что теплоноситель подается с перерасходом. В квартире, из которой поступил звонок, температура во время замеров составила +26 градусов Цельсия. Энергетики выдали предписание на проведение расчета тепловой нагрузки к следующему отопительному периоду. В квартире по адресу Павловский тракт, 76а жара в квартире оказалась обусловлена нарушениями в системе отопления – отсутствуют перемычки на стояках – это тоже существенно сказывается на качестве теплоснабжения. Предписание о приведении системы в норму выдано, но ответственность за это несет сам житель.

Предписание на уменьшение диаметров подающих теплоноситель устройств энергетики выдали еще по семи адресам, откуда горожане обращались с жалобами на чрезмерно высокую температуру. Некоторым придется провести перерасчет тепловой нагрузки в межотопительный период, так как расход сетевой воды превышает количество, указанное в договоре.

По остальным адресам проверка показала, что температура в квартирах соответствует нормативной и настройки тепловых узлов произведены верно.

- Как мы и говорили еще в ходе "прямой линии", причинами не комфортной температуры в домах барнаульцев – не зависимо от того жарко или холодно – чаще всего является разрегулировка внутридомовой системы отопления, - говорит директор БТСК Александр Гросс. – Где-то дом берет больше теплоносителя, чем нужно, и жители вынуждены терпеть жару и, соответственно, больше платить за тепло. Иногда наоборот – поступление теплоносителя в дом недостаточно и температура ниже, чем нужно для комфортной жизни. Во всех этих случаях специалисты нашей компании выдают инженерам УК и ТСЖ предписание на изменение настроек элеваторных узлов в домах. Однако за выполнением этих предписаний могут проследить только сами жители. Так как именно они должны контролировать работу нанятого ими исполнителя коммунальных услуг.

Энергетики прошли с рейдом по всем адресам, откуда поступили обращения на прямую линию. Эта акция уже стала традиционной. Она позволяет выявить и оперативно решить возникающие проблемы, повысить надежность и качество теплоснабжения потребителей.