Правительство предложило возвращить страховую премию при досрочном погашении кредита

Правительство одобрило и внесло в Госдуму два законопроекта, в которых предлагается внести изменения в законы, касающиеся кредитования физических лиц, говорится в сообщении на сайте кабмина.
Согласно нововведениям, заемщик — физическое лицо — получит возможность получить назад часть страховой премии, если взятый им кредит погашен досрочно.
Сейчас добросовестным клиентам банков в этом отказывают, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса.
Внесенные в Госдуму законопроекты устраняют эту правовую коллизию, потому что будет внесены изменения как в Гражданский кодекс, так и в федеральные законы о потребительском кредитовании и об ипотеке.
Подать официальное заявление о возврате страховой премии нужно будет в течение 14 дней с момента погашения кредита. Средства, которые кредитная организация потратила на оформление договора страхования, возвращаться не будут, пишет znak.com.
"Принятие и реализация законопроектов будут способствовать достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей как экономически более слабой и зависимой стороны", — указывается в сообщении.
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