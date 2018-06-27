Правительство предложило возвращить страховую премию при досрочном погашении кредита

Сегодня, 19:32.
Экономика

Правительство одобрило и внесло в Госдуму два законопроекта, в которых предлагается внести изменения в законы, касающиеся кредитования физических лиц, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Кредит, деньги.
Кредит, деньги. Фото: Moscow-Live.ru/Flickr, CC BY-NC-SA.

Согласно нововведениям, заемщик — физическое лицо — получит возможность получить назад часть страховой премии, если взятый им кредит погашен досрочно.

Сейчас добросовестным клиентам банков в этом отказывают, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса.

Внесенные в Госдуму законопроекты устраняют эту правовую коллизию, потому что будет внесены изменения как в Гражданский кодекс, так и в федеральные законы о потребительском кредитовании и об ипотеке. 

Подать официальное заявление о возврате страховой премии нужно будет в течение 14 дней с момента погашения кредита. Средства, которые кредитная организация потратила на оформление договора страхования, возвращаться не будут, пишет znak.com. 

"Принятие и реализация законопроектов будут способствовать достижению справедливого баланса интересов коммерческих организаций и потребителей как экономически более слабой и зависимой стороны", — указывается в сообщении. 

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