Праздник в огородном стиле: барнаульцев зовут на правильное открытие дачного сезона

Открыть дачный сезон празднично приглашает торгово-выставочный центр "Соцветие". Именно на его летней площадке (Челюскинцев, 143) в 13.00 начнется душевный и чрезвычайно полезный праздник для всех "садистов" и им сочувствующих.

Садовая ярмарка LAVKA собрала отличную команду: ремесленники Алтайского края проведут мастер-классы по ковке (и, конечно, не обойдется без выставки произведений в разных направлениях), эксперты обеспечат исчерпывающие консультации по современному садово-огородному оборудованию, посадочным материалам и прочим полезностям, а "Соцветие" в этот день всем без исключения гарантирует скидку на товары в размере аж 30%!

Праздничное настроение уже готовы создавать популярный ведущий Александр Косачев и всеми любимая группа Groo. Но и это не все: в программе весеннего праздника значится внушительный перечень различных конкурсов и розыгрышей тематических призов, главным из которых станет мечта любого дачника — фирменный триммер! И, конечно, праздник был бы неполным без угощений. За него будет отвечать "Бахетле".

Да, и будьте уверены: никакие капризы погоды не помешают вам отлично провести время. Над всей площадкой установлен огромный тент. У "Соцветия" всегда хорошая погода и все условия для труда и отдыха на даче. А в праздничную ярмарку – тем более!

Организатор розыгрыша: "Соцветие, садово-флористический центр". Дата проведения: 05.05.18 в 13.00. Подробную информацию о правилах проведения розыгрыша, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на месте у организаторов по адресу: ул. Челюскинцев, 143.