Председатель АКЗС Александр Романенко посетил рубцовское предприятие СГК

В 2018 году СГК продолжает работы на Южной тепловой станции, где в конце прошлого года было завершено строительство двух новых котлов и топливоподачи. В настоящее время на них продолжаются пусконаладочные работы. Состояние объекта и планы по его дальнейшему развитию оценил председатель АКЗС Александр Романенко. Экскурсию по станции для него провел директор рубцовского подразделения СГК Максим Новов.

Спикер краевого парламента лично осмотрел построенные котлоагрегаты и оценил возможности дистанционного управления ими с помощью современного щита и компьютера.

Александр Романенко,

председатель АКЗС:

- Видя то преображение, которое происходит с ЮТС, мы убеждаемся в том, что Сибирская генерирующая компания - социально-ориентированная компания, которая взяла на себя решение существующих в Рубцовске проблем. Это при том, что все мы чётко понимаем, этот двухмиллиардный проект окупаем лишь в долгосрочной перспективе 10-12 лет.

Также спикер отметил важность работы СГК, которая направлена на контроль и минимизацию выбросов в атмосферу. Новые котлы оснащены очищающими устройствами, а продукты горения топлива практически полностью рассеиваются, попадая в высокую 120-метровую трубу. Немалое значение имеет и использование на предприятии СГК угля, обладающего меньшей зольностью, чем у того, что применялся ранее.

Весной планируется продолжить работу по замене внутриквартальных теплосетей. В прошлом году Сибирская генерирующая компания, помимо основного проекта модернизации теплосетевого комплекса, поменяла в Рубцовске 4 км межквартальных трубопроводов. В этом году в планах уделить особое внимание участкам в тех местах, где это требуется для улучшения гидравлических режимов в северной части города.