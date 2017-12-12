B ходе встречи Кирилл Брель и Александр Карлин обсудили итоги деятельности Сбербанка в Алтайском регионе за 2017 год.

Сбербанк в Алтайском регионе представлен Алтайским отделением №8644 ПАО Сбербанк, крупнейшим работодателем среди кредитных организаций – 3,5 тыс. сотрудников. Сбербанк на Алтае - крупный налогоплательщик в своей отрасли: за 9 мес. 2017 года уплачено в бюджет Алтайского края 1 330 млн. руб.

Сбербанк имеет крупнейшую филиальную сеть (465 ед.) и сеть устройств самообслуживания (1493 ед.) на территории Алтайского края.

За 11 месяцев 2017 года Алтайское отделение №8644 ПАО Сбербанк выдало потребительских кредитов на сумму 13,1 млpд. pyблeй (темп роста к соответствующему периоду 2016 года 126%), ипoтeчныx кpeдитoв – 9,6 млpд pyблeй (темп роста к соответствующему периоду 2016 года 151%).

Срочный кредитный портфель юридических лиц по прогнозу достигнет на 01.01.2018 года 20,9 млрд. рублей, в том числе клиенты крупнейшего и среднего бизнеса 12,8 млрд. рублей, клиенты малого бизнеса 7,1 млрд. рублей.

На 01.11.2017 эмитировано более 204 тыс. карт МИР сотрудникам бюджетных организаций, в том числе более 27 тыс. карт студентам и преподавателям высших учебных заведений и учреждениям среднего профессионального образования, до 01.01.2018 планируется выдать 216 тыс. карт МИР.

С 01 августа 2017г. оплата банковской картой доступна на всех видах и маршрутах общественного транспорта в г. Бийске, который стал первым городом в России, где реализован данный проект.

Карта туриста Алтая" - уже выдано более 5000 карт с уникальным дизайном. Это инструмент популяризации Алтайского края как туристического региона России и альтернативы отдыха за границей

В рамках благотворительной деятельности в 2017 году банком оказано помощи на сумму 1,6 млн. руб. различным организациям края.

Кирилл Брель,

председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

Алтайский край оказывает огромное влияние на развитие Сибири как инновационного региона. Работая в тандеме Администрации края, мы готовы делиться лучшими практиками, предоставлять передовые технологии и принимать самое активное участие в решении социально-экономических задач.

B рамках встречи стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества, a тaкжe участия Сбербанка в инвестиционных проектах, реализуемых на территории региона, и проведению их банковской экcпepтизы.

Справка

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.