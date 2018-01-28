Президент Молдавии похвастался в соцсети отдыхом на Алтае

Игорь Додон прилетел отдыхать в Горный Алтай. О своем путешествии президент Молдавии рассказал в ночь на 28 января в Instagram. Судя по снимкам, молдавский президент летал в горы на вертолете.
Президент Молдавии Игорь Додон отжыхает на Алтае. 27 января 2018 года. Фото: www.instagram.com/dodon_igor.
Президент Молдавии Игорь Додон отжыхает на Алтае. 27 января 2018 года. Фото: www.instagram.com/dodon_igor.
Президент Молдавии Игорь Додон отжыхает на Алтае. 27 января 2018 года. Фото: www.instagram.com/dodon_igor.
Президент Молдавии Игорь Додон отжыхает на Алтае. 27 января 2018 года. Фото: www.instagram.com/dodon_igor.
Президент Молдавии Игорь Додон отжыхает на Алтае. 27 января 2018 года. Фото: www.instagram.com/dodon_igor.
Игорь Додон, президент Молдавии. Фото: www.instagram.com/dodon_igor.
В сообщении, помеченном геотегом Altai Republic, Додон написал:
— Очень красиво. Россия это не только Москва. Приятных выходных.
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