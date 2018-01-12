Приемные "Единой России" на Алтае на один день станут площадками для сбора подписей

"Единая Россия" удовлетворила запросы волонтеров на проведение 14 января сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина в общественных приемных. Об этом заявил секретарь Генсовета Партии Андрей Турчак на заседании Президиума Генсовета.
Андрей Турчак,
секретарь Генсовета Партии:
— Я знаю, что и партийцы наши, и граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборах Президента России. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов Партии и ее сторонников, Партия согласовала работу сборщиков 14 января в наших общественных приемных.
Турчак также напомнил, что на прошедшем в декабре Съезде Единой России делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что Партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора.
Андрей Турчак,
секретарь Генсовета Партии:
— Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей. Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно.
По словам секретаря Алтайского регионального отделения "Единой России" Александра Романенко, после старта подписной кампании в приемную партии неоднократно поступали звонки от барнаульцев и жителей края, которые хотели бы оставить свои подписи в поддержку Владимира Путина.
Александр Романенко,
секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":
— Мне лично звонили партийцы и спрашивали, куда нужно прийти, чтобы оставить подпись. Хоть мы и не выступаем организаторами данного процесса, но пойдем навстречу. На один день общественные приемные партии "Единая Россия" станут площадками по сбору подписей. В регионе 14 января, в воскресенье, сборщики будут работать в региональной общественной приемной и местных приемных в Бийске и Рубцовске. Прийти могут все желающие, с собой необходимо взять паспорт.