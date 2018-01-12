Приемные "Единой России" на Алтае на один день станут площадками для сбора подписей

Андрей Турчак,

секретарь Генсовета Партии:

— Я знаю, что и партийцы наши, и граждане задают вопросы, когда и куда можно прийти, чтобы поддержать самовыдвижение Владимира Путина на выборах Президента России. Для того чтобы сбор подписей прошел максимально комфортно и удобно для членов Партии и ее сторонников, Партия согласовала работу сборщиков 14 января в наших общественных приемных.

Турчак также напомнил, что на прошедшем в декабре Съезде Единой России делегаты приняли решение о всесторонней поддержке Путина в качестве своего кандидата. При этом он подчеркнул, что Партия не занимается сбором подписей, не заставляет и не агитирует приходить на пункты сбора.

Андрей Турчак,

секретарь Генсовета Партии:

— Этим занимаются штабы кандидата и непосредственно сборщики подписей. Мы никого не агитируем, мы просто предоставляем такую возможность. Владимир Владимирович пользуется такой поддержкой, что какие-то дополнительные формы воздействия здесь применять бессмысленно.

По словам секретаря Алтайского регионального отделения "Единой России" Александра Романенко, после старта подписной кампании в приемную партии неоднократно поступали звонки от барнаульцев и жителей края, которые хотели бы оставить свои подписи в поддержку Владимира Путина.

Александр Романенко,

секретарь Алтайского регионального отделения "Единой России":