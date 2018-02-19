Подборка образцов крайне сомнительного креатива

Эти люди заморочились, подключили смекалку и сделали нечто нестандартное. Но возникает вопрос: "Зачем?".

Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Странный креатив. Фото: trinixy.ru. Источник