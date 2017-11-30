Косяки" отечественных строителей просто неиссякаемые. Не успели мы посмеяться над одной подборкой снимков, выложенных в интернете, как за ней следуют другие. В эти 17 примеров строительного идиотизма даже верится с трудом.

Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Строительные идиотизмы. Фото: CC0. Источник