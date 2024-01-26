Все знают Филиппа Киркорова как яркую и не чуждую экспериментам личность. Певец не устает удивлять фанатов новыми образами, каждый из которых ярче предыдущего. Однако не менее интересно посмотреть, каким был артист задолго до внезапных перевоплощений. Как выглядел еще не король, но уже принц эстрады, покажет altapress.ru

Детство

Филипп Киркоров (второй справа). СС0. Филипп Киркоров в детстве. Соцсети Филипп Киркоров в детстве. Соцсети Филипп Киркоров в детстве. Соцсети

Родился 30 апреля 1967 года в болгарском городе Варна. С пяти лет ездил на гастроли вместе с родителями. Первый раз Киркоров вышел на сцену в пять лет на концерте отца, Бедроса Киркорова, который пел свою автобиографичную песню «Сынок». По окончании песни Филипп Киркоров вышел на сцену и подарил отцу гвоздику, после чего Бедрос Киркоров представил его залу и раздались первые в жизни мальчика аплодисменты.

Окончил московскую школу с золотой медалью. Пытался поступить в ГИТИС, но комиссия заявила, что его голосу еще нужно окрепнуть.

Будущего певца приняли в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных, которое он окончил с красным дипломом.

Начало карьеры

В ноябре 1985 года, когда Киркоров учился в музыкальном училище, его пригласили исполнить песню «Алеша» в популярной телепередаче «Шире круг». Там исполнителя заметила режиссер «Голубого огонька» Светлана Анапольская и предложила сделать номер с юношей.

В 1987 году его пригласили на работу от «Ленинградского мюзик-холла», благодаря которому он принял участие в заграничном турне в Берлине.

При подготовке к «Рождественским встречам» произошла встреча певца с поэтом Леонидом Дербеневым, который написал для Киркорова песни «Ты, ты, ты», «Небо и земля», «Атлантида» и многие другие.

С 1989 года начал активную концертную деятельность.

Творческий путь

Филипп Киркоров в молодости Соцсети Игорь Крутой, Алла Пугачева и Филипп Киркоров принимают участие в презентации новой телевизионной игры "Русское лото". 1 декабря 1994 года открытые источники Киркоров на гастролях в Барнауле, 1997 год. Олег Богданов Филипп Киркоров в молодости Соцсети Филипп Киркоров в молодости Соцсети

Уже в 1990 году Филипп Киркоров получил гран-при в рамках конкурса «Шлягер-90», который проходил в Ленинграде. Спустя два года у певца вышло две сольные программы под названием «Небо и земля» и «Атлантида». В том же году он впервые поехал на гастроли в Канаду, США, Германию и Израиль.

Начиная с 1993 года Филипп Киркоров ежегодно получал различные награды на премиях «Овация», «Золотой Орфей», World Music Awards и других. Также он рекордсмен «Золотого граммофона» — всего у певца 23 статуэтки.

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