Принцип надежности

Успешное прохождение пика зимних нагрузок в электросетевом комплексе возможно только благодаря тщательной подготовке. Ключевые факторы стабильной работы энергообъектов в осенне-зимний максимум – плановый капитальный ремонт оборудования. В ходе реализации ремонтной программы - 2018 будет отремонтировано около двух тысяч комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Энергетики заменят, отремонтируют и усилят около пяти тысяч опор линий электропередачи. Запланирован основательный ремонт 233 трансформаторных подстанций 35-110кВ.

Константин Климов,

начальник управления ремонтов предприятия:

- Все мероприятия ремонтной программы направлены на снижение количества отключений, связанных с погодными явлениями, на повышение надежности снабжения потребителей электрической энергией. От ремонтной кампании напрямую зависит, как мы переживем испытания сибирской зимой.

В течение нескольких лет по всем показателям "Алтайэнерго" проводит ремонтную программу с перевыполнением плана. Это позволяет значительно снизить количество технологических нарушений в осенне-зимний период. Глава региона Александр Карлин во время недавней рабочей встречи с генеральным директором ПАО "МРСК Сибири" Виталием Ивановым и директором филиала "Алтайэнерго" Николаем Пантелеевым высоко оценил надежность работы электросетевого комплекса в условиях нынешней непростой зимы и выразил благодарность коллективу и руководству "Алтайэнерго" за четкую и безаварийную работу всей энергосистемы края в осенне-зимний максимум.

Напомним, что весь объем ремонтных работ на электросетевом оборудовании персонал крупнейшей сетевой компании выполняет собственными силами.