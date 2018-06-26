Пришло время отдыхать!

Авиафлот — крупнейшая туристическая компания в Алтайском крае предлагает:

организацию групповых, пакетных или индивидуальных туров (от традиционных пляжных до оздоровительных);

бронирование в российских и зарубежных гостиницах;

бронирование авиа и железнодорожных билетов;

визовые консультации и помощь в оформлении документов на загранпаспорт.

Круглосуточная поддержка и система онлайн бронирования на сайте "Авиафлот" позволяет клиентам воспользоваться любыми услугами 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

Для тех, кто давно откладывает свой отпуск из за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит* с минимальной переплатой.

И вы еще думаете? Пришло время покупать и отдыхать! Торопитесь сделать свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:

Тур в Крым, вылет из Новосибирска 28.06. на 5 дней. Стоимость 18 750 руб/чел при двухместном размещении, питание - завтраки.

Тур в Доминикану, вылет из Москвы 28.06. на 8 дней. Стоимость 48 650 руб/чел при двухместном размещении, питание - "все включено".

Тур в Сочи, вылет из Новосибирска 16.07. на 5 дней. Стоимость 19 990 руб/чел при двухместном размещении.

Тур на Кипр, вылет из Новосибирска 16.09, на 6 ночей, питание - завтраки. Стоимость 44300 руб / чел. при двухместном размещении.

Тур в Китай, Хайнань, вылет из Новосибирска 04.09. на 6 ночей, питание - завтраки. Стоимость 28100 руб / чел при двухместном размещении.

Турция, вылет из Барнаула 24.09. на 7 дней. Стоимость 31 000 руб./с чел, при двухместном размещении.

Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.

Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании "Авиафлот" и вы станете нашим постоянным клиентом!

Справка

Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.

По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.

Сайт компании: www.aviaflot.ru

*Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 ООО "ХКФ Банк". Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж "Авиафлот".