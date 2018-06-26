Пришло время отдыхать!

Успешное путешествие – это не только правильно выбранное направление, выделенный бюджет и время года, но и качественная организация. Ваше путешествие станет прекрасным и незабываемым отдыхом, если ответственность за это будет лежать на надежной компании. Группа компаний "Авиафлот" предлагает интересные, безопасные и доступные поездки по всему миру!
Авиафлот — крупнейшая туристическая компания в Алтайском крае предлагает:
- организацию групповых, пакетных или индивидуальных туров (от традиционных пляжных до оздоровительных);
- бронирование в российских и зарубежных гостиницах;
- бронирование авиа и железнодорожных билетов;
- визовые консультации и помощь в оформлении документов на загранпаспорт.
Круглосуточная поддержка и система онлайн бронирования на сайте "Авиафлот" позволяет клиентам воспользоваться любыми услугами 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.
Для тех, кто давно откладывает свой отпуск из за недостающей суммы, в компании "Авиафлот" возможно оформить тур или билет в кредит* с минимальной переплатой.
И вы еще думаете? Пришло время покупать и отдыхать! Торопитесь сделать свой выбор из большого количества доступных предложений от компании "Авиафлот" прямо сейчас:
Тур в Крым, вылет из Новосибирска 28.06. на 5 дней. Стоимость 18 750 руб/чел при двухместном размещении, питание - завтраки.
Тур в Доминикану, вылет из Москвы 28.06. на 8 дней. Стоимость 48 650 руб/чел при двухместном размещении, питание - "все включено".
Тур в Сочи, вылет из Новосибирска 16.07. на 5 дней. Стоимость 19 990 руб/чел при двухместном размещении.
Тур на Кипр, вылет из Новосибирска 16.09, на 6 ночей, питание - завтраки. Стоимость 44300 руб / чел. при двухместном размещении.
Тур в Китай, Хайнань, вылет из Новосибирска 04.09. на 6 ночей, питание - завтраки. Стоимость 28100 руб / чел при двухместном размещении.
Турция, вылет из Барнаула 24.09. на 7 дней. Стоимость 31 000 руб./с чел, при двухместном размещении.
Рассчитать или оформить пакетный тур с перелетом, проживанием и питанием можно в компании "Авиафлот" 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, просто позвонив по номеру (3852)22-66-66. А также на сайте компании "Авиафлот" есть удобная система поиска путевок, которая помогает оперативно получить варианты туров, исходя из запросов клиента.
Доверьте организацию своей поездки проверенной и надежной туристической компании "Авиафлот" и вы станете нашим постоянным клиентом!
Справка
Группа компании "Авиафлот" — крупнейшая сеть билетных касс и турагентств в Алтайском крае. "Авиафлот" – лидер по продаже авиабилетов более 20 лет.
По результатам работы туристическая компания Авиафлот вошла в "ТОП 100 лучших туристических компаний" России.
Сайт компании: www.aviaflot.ru
*Генеральная лицензия ЦБ РФ №316 от 15.03.2012 ООО "ХКФ Банк". Информацию об условиях получения кредита, необходимых документах и процентных ставках можно узнать в офисах продаж "Авиафлот".
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