Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

За десять месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,6 лет, при этом с 2005 года продолжительность жизни в России выросла на 7,2 года.

По словам Скворцовой, общая смертность, по данным Росстата за 10 месяцев 2017 года, снизилась более чем на 2%. В 2017 году умерло на 35 тыс. человек меньше, чем в 2016-м.

Россияне стали меньше умирать ото причин, в том числе от онкологических заболеваний, уточняют РИА Новости.



Весь 2017 год в России фиксировали "исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми". Во многих регионах уровень младенческой смертности соответствует лучшим мировым результатам, подчеркнули в ведомстве.т.