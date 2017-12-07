Продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума

Средняя продолжительность жизни достигла "национального исторического максимума", увеличившись с 2005 года на 7 лет. заявила Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, пишут "Известия".
За десять месяцев 2017 года средняя продолжительность жизни россиян достигла 72,6 лет, при этом с 2005 года продолжительность жизни в России выросла на 7,2 года.
По словам Скворцовой, общая смертность, по данным Росстата за 10 месяцев 2017 года, снизилась более чем на 2%. В 2017 году умерло на 35 тыс. человек меньше, чем в 2016-м.
Россияне стали меньше умирать ото причин, в том числе от онкологических заболеваний, уточняют РИА Новости.
Весь 2017 год в России фиксировали "исторический минимум показателя младенческой смертности, которая за 9 месяцев снизилась на 12% и составляет 5,3 на 1 000 родившихся живыми". Во многих регионах уровень младенческой смертности соответствует лучшим мировым результатам, подчеркнули в ведомстве.т.
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