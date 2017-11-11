Продвинутая ливнёвка с биореактором спасет туркластер от потопа и сделает Барнаулку чистой

На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. На строительстве очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина. Фото: barnaul.org. "Потоп" в Барнауле. Фото: Ольга Бердюгина в vk.com/barneos22.

10 ноября, глава администрации города Сергей Дугин наведался на строительство очистных сооружений поверхностного стока на ливневом коллекторе по проспекту Ленина (сам коллектор строится на ул. Чехова). Сейчас на объекте монтируют оборудование.

Сама система внушительна: подземная часть накопителей сточных вод высотой с трехэтажку, а высота надземной части составляет 6,4 метра.

Как рассказали представители компании, ответственной за установку коллектора, "очистные сооружения будут работать в автоматическом режиме, без постоянного персонала". Обслуживать систему будут выездные бригады.

Система сбора и очистки дождевых стоков будет работать так:

Вода поступает в ливневку —> попадает в цех механической грубой очистки для избавления от твердого мусора —> перемещается в резервуар химической очистки, нефтеуловителей, фильтров —> проходит биологическую очистку с помощью биореактора "Ерш" и активного ила —> обеззараживается в резервуаре с ультрафиолетовыми лампами —> сбрасывается по коллектору в Барнаулку.

В мэрии подчеркивают, что современная система сбора дождевых вод позволит "продлить срок эксплуатации зданий", "фундаменты и фасады которых подвергаются разрушению водой".

Сергей Дугин отметил, что "благодаря очистке ливневые стоки с улиц исторической части города будут соответствовать нормативам". "В планах — строительство набережной реки Барнаулки, благодаря новым очистным сооружениям вода в реке станет чище и прозрачней", — отметил сити-менеджер.

Он также раскрыл планы по строительству аналогичных очистных сооружений районе Красноармейского. Планируется, что деньги на это будут выделены из федерального бюджета.