Проект "Умный ньюсрум": как мы тестировали smart-систему для дома в своей редакции

Комплект Life Control. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Фитнес-браслет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Любовь Волкова тестирует датчик ухода за растениями. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Датчик ухода за растениями. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Личный кабинет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Датчик протечки воды. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Датчик дыма. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тестирование датчика дыма. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тестирование датчика дыма. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тестирование датчика дыма. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тестирование датчика дыма. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тестирование датчика дыма. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как веб-камера отражается на смартфоне. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Датчик открытия-закрытия дверей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тестирование датчика открытия-закрытия дверей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Тестирование датчика открытия-закрытия дверей. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Комплект Life Control входит Wi-Fi-центр управления "умным домом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ирина Баенкова тестирует центр управления "умным домом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Ирина Баенкова тестирует центр управления "умным домом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Умная лампочка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Умная лампочка. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Датчик ухода за растениями. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Датчик движения и веб-камера. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Датчик протечки воды. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Олег Копылов тестирует "умную лампочку". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Личный кабинет. Фото: Анна Зайкова. altapress.ru Как редакция altapress.ru тестировала систему "умный дом". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru "Умная лампа". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru

Состав smart-комплекта

"Умный дом" – это система устройств, которые могут решать бытовые задачи при минимальном участии человека. "МегаФон" первым среди операторов связи в 2017 году выпустил комплексное решение такого рода под названием Life Control для домашних пользователей. Именно эту систему мы и получили для тестирования.

В комплект Life Control входит Wi-Fi-центр управления "умным домом", разнообразные датчики, мобильное приложение для смартфона и личный кабинет на сайте lifecontrol.ru. В нашем распоряжении оказалось девять "умных" гаджетов: фитнес-браслет, умная лампочка, умная розетка, датчики – дыма, протечки воды, ухода за растениями, открытия-закрытия дверей, датчик движения и веб-камера.

Центр "умного дома" подключается к мобильному приложению и личному кабинету, а потом к нему "цепляются" все датчики. Он собирает информацию и управляет работой гаджетов по беспроводной сети Wi-Fi и специализированному протоколу ZeegBee. Внутри него стоит sim-карта "МегаФона" – это означает, что центр можно использовать и как обычный мобильный Wi-Fi-роутер, и как обычный домашний маршрутизатор, вставив в него кабель от своего проводного провайдера. Мы тестировали первый вариант.

Подключение системы

При первом подключении "умного дома" мы не сразу поняли, как активировать роутер. Установив sim-карту в устройство и запустив процесс регистрации, мы долго ждали подтверждающее sms-сообщение. Но так как "умный" центр не умеет принимать sms, пришлось вставлять симку в смартфон и повторять процесс снова.

Как оказалось, для "умного дома" необязательно привязывать учетную запись к номеру установленной в нем sim-карте. Предполагается, что для этих целей служит основной номер телефона владельца, а симка в самом роутере нужна только для работы интернета. В инструкциях этот этап не описан, что и создает определенную путаницу.

Зато подключить датчики к центру было очень просто. В мобильном приложении нужно было выбрать пункт "Добавить устройство", затем выбрать гаджет и следовать инструкции.

В личном кабинете и мобильном приложении можно создавать сценарии работы датчиков и задавать правила: "Дома" и "Не дома". Например, удобно сделать так, чтобы, когда ты дома, датчик движения и камера не присылали тебе оповещения о событиях.

Центр управления "умным домом"

Центр управления умным домом стоял на моем рабочем столе, так как я отвечала за тестирование. Помимо его основной функции (управление другими гаджетами), он показывает время и погоду. Также на нем есть встроенная камера.

С учетом того, что на рабочем месте стоит компьютер, информация о времени и погоде была не особенно актуальной. Однако дома пользоваться центром как часами, скорее всего, было бы удобно. Его можно поставить на какое-то видное место, чтобы узнавать время, "не вставая с дивана". В ньюс-руме мест без часов у нас, пожалуй, нет.

Удобным оказалось то, что в режиме онлайн можно подключиться к камере на центре и посмотреть, что происходит на твоем рабочем месте "здесь и сейчас". Но никаких происшествий она не зафиксировала.

Фитнес-трекер

Фитнес-браслет тестировала Анна Недобиткова, наш спортивный журналист. Кому, как не ей, было передать это устройство, ведь она всерьез увлекается спортом и несколько лет занимается фитнесом в тренажерном зале.

На примере фитнес-браслета мы также впервые протестировали интересную возможность "умного дома" – открытие доступа к отдельным устройствам для других пользователей. Я подключила номер мобильного Ани к системе и предоставила ей доступ к управлению фитнес-браслетом. Она также установила себе приложение Life Control, куда выводились все данные с гаджета. Это очень удобно. Подключение простое, опция работала без сбоев.

Анна Недобиткова,

спортивный журналист ИД "Алтапресс":

Фитнес-браслет Life Control стал для меня первым подобным гаджетом. Пару лет назад мой тренер советовал его приобрести. Но тогда я не прислушалась, и напрасно.

Фитнес-браслет Life Control смотрится эстетично. И не важно, в каком ты образе: активной городской девушки в джинсах или милой леди в платье. Материал ремешка приятный на ощупь. Дырочек на браслете достаточно, чтобы застегнуть его даже на самой тонкой руке. При ношении браслет почти не ощущается, через некоторое время забываешь о нем.

В обычном состоянии экран полностью темный, что повышает автономность устройства. За неделю батарея разрядилась лишь наполовину. Активировать отображение информации можно прикосновением к сенсорной кнопке. При дневном свете данные отображаются не слишком ярко, но разглядеть их, конечно, можно. Зато в темноте светятся хорошо.

Все самое необходимое здесь есть: время, датчик шагов, пройденное расстояние, информация о потраченных калориях. Их можно посмотреть прямо на браслете. Данные о сне и количестве активных минут сохраняются в мобильном приложении. Здесь же можно установить целевые индикаторы.

Работу шагомера я специально тестировала на беговой дорожке. Шаги подсчитываются точно, умные алгоритмы отсеивают посторонние активности. Во время тренировки обращала внимание, засчитает ли браслет махи руками за шаги. Оказалось, обмануть устройство не так просто. Корректно фиксируется и пройденное расстояние.

Вопросы у меня возникли только по параметру "активность". Как его подсчитывает браслет, я так и не поняла. В первый день использования он меня удивил: после 1,5 часа силовой тренировки и 40 минут на дорожке – показал пять минут активности!

Очень удобным мне показался будильник. Настойчивой вибрации в течение 10–15 секунд вполне достаточно для пробуждения. Все домашние могут продолжать спать. Реагирует браслет и на поступившие на мобильный звонки и сообщения. Для людей, которые, как я, вечно забывают где-то свой телефон, штука нужная. Мне не хватило в браслете только измерения пульса. Функция крайне необходима для людей, которые хотят получить дополнительную информацию об интенсивности своих занятий.

В качестве вывода могу сказать, что фитнес-браслет подойдет тем, кто хочет следить за своей активностью, любит ставить перед собой цели и их достигать. Я для себя такой гаджет уже заказала.

Датчик ухода за растениями

В нашем ньюс-руме немало зеленых растений. Некоторые из них стоят на столах сотрудников, они сами их принесли и за ними ухаживают. Есть и общие растения, которые никому конкретно не принадлежат, а потому их иногда забывают поливать.

Датчик ухода за растениями втыкается в почву цветочного горшка и связывается по BlueTooth c центром управления "умным домом". В личном кабинете фиксируются показатели о растении: сколько света и воды ему нужно, какой температурный режим для него комфортный. При изменении параметров на смартфон приходит оповещение (в приложении и на электронную почту). Например, гаджет напоминает, что нужно полить растение, когда влажность почвы достигает 30%.

Идею датчика, который напоминает полить цветы, оценили многие сотрудницы. А особенно менеджер по рекламе Люба Волкова, которая больше всех заботится о растениях.

Люба Волкова,

менеджер по рекламе ИД "Алтапресс":

Такой датчик нужно поставить в каждый цветок в ньюс-руме – тогда бы мы точно не забывали их поливать.

Благодаря датчику ухода за растениями мы узнали, что в нашем ньюсруме при закрытых жалюзи некоторым растениям недостаточно света, и стали контролировать этот параметр.

Нам не очень понравилось только то, что гаджет работает на расстоянии не более пяти метров от центра управления "умным домом". Для квартиры это нормально, а для нашего большого ньюс-рума, конечно, мало.

Умная лампочка и датчик движения

Умная лампочка может включаться и выключаться в соответствии с определенными сценариями. Например, при срабатывании датчика движения или датчика открытия/закрытия двери. Кроме того, с помощью мобильного приложения можно настраивать ее яркость и цвет – доступны все цвета радуги плюс традиционные белое и желтое свечение.

Олег Копылов,

главный редактор altapress.ru:

Так как ньюс-рум большой и в нем постоянно горит много лампочек, мы не придумали, куда вкрутить умную, чтобы использовать ее возможности включения-выключения по определенной схеме или для создания настроения. Один из вариантов ее применения у нас – сигнальный. Она загоралась красным, когда наступало время планерки.

Умная лампочка удивляла многих, кто заходил к нам в гости. Ведь мы специально оставляли ее светиться каким-нибудь странным цветом: нежно-голубым или ярко-зеленым. А когда ее цвет начинал внезапно меняться, то люди и вовсе недоумевали от такого "чуда".

Найти применение датчику движения мы не смогли. По ньюс-руму постоянно ходит много людей. Какие именно перемещения можно было бы фиксировать с пользой, мы не придумали. Но зато теперь точно знаем время, в которое наш охранник делает "обходы" и во сколько утром приходят уборщицы, но вам по понятным причинам не расскажем.

История событий с датчика движения сохраняется в личном кабинете. Для тех, кто хочет следить за безопасностью дома, это полезные сведения.

Умная розетка

Нам было бы удобно дистанционно включать чайник или кофеварку, но даже с помощью умной розетки делать это оказалось проблематично. Ведь мало воткнуть эту технику в розетку, нужно еще нажать кнопку, чтобы она заработала. Конечно, это можно сделать заранее.

Мы попробовали: нажимаешь "пуск" на чайнике при выключенной розетке, потом, когда нужно, включаешь розетку, и чайник кипятит воду. Если "заправляешь" все с вечера, то к приходу на работу утром получаешь горячий чай. Но это работает только один раз, потом все равно приходится бегать, нажимать кнопку, ведь чайник у нас кипятится много раз за день.

Некоторые коллеги с ходу придумали, как бы могли использовать умную розетку дома – включали бы в нее утюг или плиту. Забыл выключить? Можно дистанционно отключить розетку с помощью смартфона.

Датчики безопасности

Все оставшиеся датчики (дыма, протечки воды, открытия-закрытия дверей, веб-камера) относятся к системе безопасности. В "Алтапрессе", конечно, есть собственная система, в том числе в ньюс-руме. Потопов, пожаров и прочих ЧП за время тестирования у нас не происходило, потому в боевых условиях датчик протечки воды и датчик дыма испытать не пришлось.

Мы протестировали их работу в искусственных условиях. Датчик протечки воды утопили в блюдце. Он издал громкий сигнал, а на смартфон тут же пришло оповещение: "Тревога! Сработал датчик протечки воды".

Чтобы испытать датчик дыма, мы с фотокорреспондентом Анной Зайковой развели небольшой локализованный костер на террасе нашего издательского дома. Дымили на датчик сильно, но сигнала так и не дождались. Возможно, "пожар" был слишком слабым. Но если нажать на сигнальную кнопку пальцем, звук раздается, а на смартфон приходит оповещение о срабатывании гаджета.

Куда прикрепить датчик открытия/закрытия дверей, мы тоже не определились – особо секретных шкафов и кабинетов у сотрудников редакции нет. Потому мы его только протестировали на нескольких понравившихся дверях. Открывали, закрывали — оповещения сразу же приходили на смартфон. Устройство работает и для безопасности дома будет полезным, если повесить его на окно, входную дверь или холодильник (шутка).

Веб-камера тоже оказалась невостребованной, тем более что одна камера на центре управления "умным домом" уже была. Но и работу этого гаджета мы проверили. Когда ставишь правило "Не дома", при любом движении в зоне охвата камеры приходит оповещение. Видео транслируется онлайн в личном кабинете. В квартире можно наблюдать за входной дверью или, например, за детской.

Выводы

Система Life Control очень заинтересовала сотрудников редакции altapress.ru и даже ИТ-специалистов нашего издательского дома. Многие рассматривали гаджеты и пробовали ими управлять.

Для некоторых датчиков найти применение в ньюс-руме нам не удалось. Но многие коллеги говорили: "Вот бы мне домой веб-камеру или умную розетку". Они понимали, куда могли бы прикрутить тот или иной гаджет в своей квартире. Потому мы сделали вывод, что систему нужно использовать дома, ведь для него она и предназначена.

В целом Life Control показался нам любопытным, но требующим доработок. При использовании в квартире он может быть полезным и нужным решением. Например, Wi-Fi-видеокамера, которой мы так и не смогли найти нужного применения, наверняка пригодится семьям, куда в отсутствие взрослых приходит няня или воспитательница. А еще тем, у кого есть наемная сиделка для пожилого человека.

В коттедже или частном доме практически все датчики "умного дома" будут востребованы на 100% – они обезопасят от проникновения воров, нарушения работы отопительных и нагревательных приборов, которые могут привести к пожару. Главное – чтобы соединение было стабильным.

Стоимость комплекса

Система Life Control продается как комплектами, так и по отдельным устройствам. Базовый комплект (центр управления "умным домом", умная розетка, датчик протечки воды, датчик движения) стоит чуть более 10 тыс. рублей. Центр управления умным домом отдельно стоит порядка 4,5 тыс. рублей. Датчики стоят в диапазоне от 1,5 до 5 тыс. рублей.

"МегаФон" предлагает пользователям системы три тарифа. Цена зависит от количества подключенных датчиков. Тариф "Бронза" (5 датчиков) – 300 рублей в месяц, "Серебро" (10 датчиков) – 500 рублей в месяц, "Золото" (30 датчиков) – 750 рублей в месяц.

Если вы захотите хранить записи с камер какое-то время, то за это нужно заплатить отдельно; 3 дня хранения – 300 рублей в месяц, 10 дней – 350 рублей в месяц, 30 дней – 500 рублей в месяц.

При возникновении проблем с системой можно позвонить в техподдержку: 8-800-550-0500 (мы однажды звонили, нам быстро помогли).

Информация о ценах действительна на момент публикации