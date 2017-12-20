Программа "Стальное дерево" для жителей Заринска

Победители получат гранты до 300 тыс. рублей и организационную поддержку для реализации общественно полезных природоохранных инициатив.

Программа "Стальное дерево" стартовала в начале 2017 года при финансовой поддержке благотворительного фонда НЛМК "Милосердие". Изначально в ней могли принять участие только сотрудники Липецкой площадки Группы НЛМК, а с 2018 года программа открыта для жителей Заринска.

Заявку с описанием своего проекта необходимо подать до 28 февраля 2018 года по адресу steeltree@nlmk.com. Конкурсная комиссия в составе представителей Фонда, Группы НЛМК, органов власти выберет получателей грантов.

Информационной площадкой проекта выбран экологический портал Экология48 (www.ecology48.ru). Всю информацию о конкурсе можно будет также найти на странице Фонда в ВК.

Галина Христофорова,

директор по экологии Группы НЛМК:

Галина Христофорова. Идея "Стального дерева" состоит в том, чтобы дать возможность активным и неравнодушным людям сделать мир лучше, воплотить полезные для общества экологические идеи и проявить себя. Мы стартовали с проектом только в прошлом году, но наши участники уже реализовали более десятка важных проектов в сфере экологии. Это говорит о том, что идеи есть, активные люди есть, нам остается только помочь – что мы и делаем, поддерживая программу "Стальное дерево".

В 2017 году в рамках программы "Стальное дерево" участники корпоративного конкурса "Молодой лидер НЛМК" придумали и реализовали 11 экологических проектов. Среди них - мелиорация Матырского водохранилища, очистка дренажной системы Нижнего парка, оснащение многоквартирного жилого дома солнечными батареями, создание арт-объекта граффити, уборка лесопарковой зоны и высадка деревьев, возрождение рекреационной территории села Сырское, организация эко-квеста и эко-фестиваля интеллектуальных игр.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com