Прокачай мозги с командой "МИРАИ"

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Тема саморазвития, личностного роста и изучения языков сегодня популярна как никогда. Рынок сейчас достаточно насыщен языковыми школами, различными тренингами на эффективность и книгами по улучшению памяти. Ребята из команды "МИРАИ" применяют в обучении методику ТИФКИКК (технология интенсивного формирования комплексной иноязычной коммуникативной компетенции).

Прокачай мозги с командой "МИРАИ"!
Прокачай мозги с командой "МИРАИ"! Фото: предоставлено рекламодателями.

Это методика личностного роста, реализованная в виде технологии преподавания иностранных языков, которая позволит:

  • в 1,5–2 раза улучшить скорость, точность, креативность, образность мышления и все виды памяти;
  • без зубрежки выучить английский, китайский, корейский, турецкий, японский и др. языки на уровне, достаточном для сдачи международного экзамена;
  • повысить личностную успешность. 

Реальные результаты работы преподавателей "МИРАИ":

  • участие в подготовке 40 волонтеров от Алтайского края для участия во Всемирном форуме молодежи и студентов в г. Сочи осенью 2017 г.;
  • около 100 выпускников разных национальностей, обучающихся на основе ТИФКИКК, успешно работают в РФ, КНР, РК, Афганистане, ФРГ и др.;
  • многие старшие школьники из г. Барнаула, прошедшие обучение иностранным языкам и методикам личностного роста, с успехом продолжают обучение в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел. 8-906-945-65-55, 8-960-948-33-13.

E-mail: languagetranslate@yandex.ru

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