Прокачай мозги с командой "МИРАИ"!

Тема саморазвития, личностного роста и изучения языков сегодня популярна как никогда. Рынок сейчас достаточно насыщен языковыми школами, различными тренингами на эффективность и книгами по улучшению памяти. Ребята из команды "МИРАИ" применяют в обучении методику ТИФКИКК (технология интенсивного формирования комплексной иноязычной коммуникативной компетенции).

Это методика личностного роста, реализованная в виде технологии преподавания иностранных языков, которая позволит: в 1,5–2 раза улучшить скорость, точность, креативность, образность мышления и все виды памяти;

без зубрежки выучить английский, китайский, корейский, турецкий, японский и др. языки на уровне, достаточном для сдачи международного экзамена;

повысить личностную успешность. Реальные результаты работы преподавателей "МИРАИ": участие в подготовке 40 волонтеров от Алтайского края для участия во Всемирном форуме молодежи и студентов в г. Сочи осенью 2017 г.;

около 100 выпускников разных национальностей, обучающихся на основе ТИФКИКК, успешно работают в РФ, КНР, РК, Афганистане, ФРГ и др.;

многие старшие школьники из г. Барнаула, прошедшие обучение иностранным языкам и методикам личностного роста, с успехом продолжают обучение в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, Иркутск и Владивосток. По всем интересующим вопросам обращайтесь по тел. 8-906-945-65-55, 8-960-948-33-13. E-mail: languagetranslate@yandex.ru