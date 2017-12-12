Против собственника авиакомпании "ВИМ-Авиа" возбудили новое уголовное дело

По данным следствия, в 2015-2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости.

Как считают следователи, "ВИМ-Авиа" действовала по мошеннической схеме в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать в банках кредиты и избегать ограничений в работе со стороны Росавиации.

С мая 2015 по сентябрь 2017 года Мурсекаев и его супруга получили в виде зарплаты и дивидендов более 162 млн руб. К сентябрю 2017 года убытки компании составили более 2,5 млрд руб.

В результате компании-контрагенты получили ущерб на общую сумму более 782 млн руб. На сегодняшний день четыре компании признаны потерпевшими по уголовному делу. Следователи продолжают искать фирмы, которым был причинен ущерб, а также иных лиц, причастных к преступлению.

В ГУ по расследованию особо важных дел СКР продолжается следствие по фактам хищения денежных средств пассажиров работниками "ВИМ-Авиа". Дело расследуется по статье "Мошенничество".

Обвиняемые Рашид Мурсекаев и Алевтина Калашникова скрылись от следствия, уехав из России. Их объявили в международный розыск, следствие ходатайствует об их заочном аресте.

Скандал с "ВИМ-Авиа" начался после того, как в начале высокого сезона в аэропортах страны "застряли" несколько тысяч пассажиров, купивших билеты на самолеты авиакомпании. После перебоев с рейсами компания официально объявила о частичном сокращении чартерной программы на весенне-летний период 2017 года. Проблема коснулась десятков тысяч пассажиров.

На ситуацию обратили внимание Генпрокуратура, Следственный комитет, Росавиация. По поводу "кто виноват" возбудили уголовное дело, владелец "ВИМ-Авиа" скрылся, а министр транспорта получил выговор от президента. Проблему начали решать всем миром: денег на заправку бортов "ВИМ-Авиа" выделили из Резервного фонда правительства, в воздух подняли самолеты спецотряда "Россия", "Аэрофлоту" поручили вывозить пассажиров "ВИМ-Авиа" за собственный счет с обещанием позже компенсировать затраты через "взаиморасчеты с отраслью".

27 сентября глава Росавиации говорил, что долги "ВИМ-Авиа" по кредитам составляют 7 миллиардов рублей. Долг за топливо и аэропортовое обслуживание составляет 1 миллиард рублей.