Против трендов — для клиентов: Банк "Левобережный" зашел во второй город в Алтайском крае

Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный". Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" . Торжественное открытие офиса Банка "Левобережный" в Бийске. Фото: архив Банка "Левобережный" .

Дождались

В Бийске "Левобережный" открыл офис на улице Васильева – одной из самых оживленных в городе. Рядом – вместительная парковка. Найти на ней свободное место не составит труда даже в час пик. Сам офис, как и положено, отвечает всем стандартам – просторный, светлый, уютный. Главное - здесь предоставляют полный спектр услуг из линейки "Левобережного": кредитование, вклады, денежные переводы, обмен валюты, банковские карты, расчетно-кассовое обслуживание и т.д.

Технически офис заработал еще в сентябре. Сотрудники уже отладили технологии работы и успешно обслуживают физических и юридических лиц.

Бийчане говорят: Банк "Левобережный" в городе ждали.

Сергей Ларейкин,

председатель Думы Бийска:

Очень приятно, что в Бийске открывается еще одно серьезное финансовое учреждение. Все современные технологии, которые применяют крупнейшие банки России, они все поддерживаются Банком "Левобережный". Поэтому финансовые ресурсы для горожан теперь будут еще более доступны, и я думаю, что это отразится на качестве жизни горожан в лучшую сторону.

Банк "Левобережный" уже не первый год работает с бизнесом наукограда. Среди наиболее крупных клиентов – "Бийский олеумный завод". Сотрудничество банка и оборонного предприятия началось в 2014 году. "Тогда "Левобережный" здорово нас выручил" - заявил на открытии офиса генеральный директор Бийского олеумного завода Максим Крючков.

Максим Крючков,

генеральный директор Бийского олеумного завода:

Любой банковский продукт – это прежде всего услуга, а ее приятнее получать при личном контакте, поэтому мы рады, что банк стал ближе. Здесь работают крутые, профессиональные, быстрые и умные специалисты, с которыми приятно работать. Они бьются за клиента в крайне конкурентной среде – и побеждают! А мы и рады, ведь получаем сервис самого высокого уровня.

Приход "Левобережного" в Бийск не только воодушевил действующих клиентов, но и привлек внимание новых.

Наталья Ануфриева,

руководитель компании "Ангар 18", занимающейся производством и продажей стройматериалов:

Мы ознакомились со спектром услуг этого банка. Он широкий, и нас заинтересовали сразу несколько программ. Надеюсь, будем сотрудничать с новым для себя партнером.

"Левобережный" и тренды

Большинство банков в последние 3-5 лет не только не открывают новые офисы, но и закрывают существующие. Это связано не только с экономической ситуацией. Новые технологии позволяют клиентам совершать многие операции самостоятельно, с помощью интернет-банкинга.

Владимир Шапоренко,

генеральный директор Банка "Левобережный":

Все уходят в "цифру", в интернет. И это правильно. Мы тоже движемся в этом направлении, внедряем востребованные на финансовом рынке технологии. В этом смысле мы в тренде. Но в то же время идем против другой тенденции и не сворачиваем сеть офисов, а напротив, расширяем ее. Мы считаем, что мы должны быть представлены людьми. У нас должно быть свое лицо. Чтобы клиенты могли общаться с нами не только через ноутбук, планшет или смартфон, но и вживую.

По словам Шапоренко, банк прислушался к отзывам клиентов из Бийска. Они просили, чтобы "Левобережный" открыл представительство во втором по величине городе Алтайского края. "Сейчас мы думаем о дальнейшем развитии своего присутствия в регионе. Нам интересны и другие муниципалитеты", - сообщил Владимир Шапоренко.

Факт

Первый офис в Барнауле Банк "Левобережный" открыл в 2011 году. Он работает по адресу: пр. Ленина, 29. Второе отделение в краевой столице обслуживает клиентов на ул. Георгиева, 29. Адрес нового офиса в Бийске: ул. имени Героя Советского Союза Васильева, 63-а.

Справка

Банк "Левобережный" успешно работает на рынке финансовых услуг с 1991 года. Более 60 его подразделений представлены в пяти регионах Сибири (Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях). Главный офис организации расположен в Новосибирске. В числе клиентов финансовой организации — как частные лица, так и коммерческие предприятия всех отраслей экономики, а также органы государственного управления и бюджетные учреждения.

Цифра

Банк "Левобережный" в Алтайском крае обслуживает более 12 800 счетов частных лиц и 970 счетов юридических лиц.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343