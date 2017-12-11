Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru. Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru. Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru. Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru. Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru.

Для гостей курорта мы подготовили: горнолыжные трассы, трассы для сноутюбинга, беби-лифт, катание на собачьих упряжках, детские мастер-классы, новогодний банкет, уличные гулянья и вкусные угощенья и даже посадили настоящую ель!

Все подробности можно узнать, позвонив по телефону: 8 (913) 992-88-88