О том, как встретить Новый Год, стоит задуматься заранее. Всесезонный курорт "Манжерок" предлагает вам окунуться в зимнюю сказку и провести праздники у нас в гостях, на склонах Алтайских гор.
Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru.
Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru.
Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru.
Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru.
Проведи Новогодние каникулы вместе с нами! Фото: архив сайта www.mglk.ru.
Для гостей курорта мы подготовили: горнолыжные трассы, трассы для сноутюбинга, беби-лифт, катание на собачьих упряжках, детские мастер-классы, новогодний банкет, уличные гулянья и вкусные угощенья и даже посадили настоящую ель!
Все подробности можно узнать, позвонив по телефону: 8 (913) 992-88-88
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