Пуанты, Aplomb и станок. Где в Барнауле заняться балетом и растянуться как надо

Altapress.ru рассказывает, какие в Барнауле есть студии растяжки и балета, чему они обучают, кроме классики, и могут ли заняться такими танцами мальчики.

Levita

Принимает девушек и женщин всех возрастов. Здесь есть направление классического балета, боди-балета, который сочетает в себе бальные тренировки с фитнесом, и баррэ — с упражнениями на балетном станке, йогой и пилатесом.

Занятие в студии балета Levita. vk.com/levita_barnaul

Где: пр. Ленина, 124, пр. Красноармейский, 36, ул. Балтийская, 7а.

График работы: пн-вс с 09:00 до 22:00.

«Вариация»

Для детей от 14 лет. В программу входят классический танец, партерная гимнастика, растяжка, этюдная работа и занятия в пуантах. Педагог проводит уроки как в студии, так и онлайн.

Где: Павловский тракт, 275, ул. ​Папанинцев, 106а.

График работы: вт, чт, сб с 18:00 до 21:00.

«Мой танец»

Здесь тоже есть боди-балет, а также тренировки по системе Aplomb — безболезненная растяжка с помощью специальных ремней. А для детей от шести лет в студии развивают направление классического балета.

Занятие в студии боди-балета и растяжки "Мой танец". vk.com/body_ballet_22

Где: ​ул. Льва Толстого, 16.

График работы: пн с 14:30 до 21:00, вт с 18:30 до 19:30, ср с 17:30 до 18:30, чт с 18:30 до 19:30, пт с 17:30 до 18:30, вс с 14:30 до 20:30.

Bas&kom

Принимает не только девочек и женщин, но и мужчин, и мальчиков. Хореограф обучает балету, оздоровительной гимнастике и растяжке. Уроки проводят офлайн и онлайн.

Где: ул. ​Попова, 150.

График работы: пн-вс с 08:00 до 22:00.

«Гармония»

Набирает детей от шести лет. Девочек обучают классическому танцу, ритмике и средствам выразительности. Здесь открыты группы для разных возрастов и уровней подготовки, а дети регулярно показывают свое мастерство на концертах и конкурсах.

Ученики студии балета "Гармония". vk.com/harmony_dancestudio

Где: ул. Георгия Исакова, 138 к1.

График работы: пн-сб с 18:00 до 21:00, вс с 16:00 до 20:00.