Путин лично откроет свой предвыборный штаб в Гостином дворе

Президент РФ Владимир Путин 10 января лично откроет свой предвыборный штаб в Гостином дворе, сообщает "Дождь" со ссылкой на источники.
По их словам, Путин прибудет на открытие во второй половине дня, после намеченного на этот же день визита в Тверскую область. Там глава государства посетит вагоностроительный завод.
Предвыборный штаб Путина уже размещался в Гостином дворе около Кремля. Это было на выборах 2004 года, когда Путин стал президентом во второй раз, пишет polit.ru.
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