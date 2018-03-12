Путин рассказал, почему затонула атомная подводная лодка "Курск"

Журналист Андрей Кондрашов выложил на YouTube первую часть своего фильма "Путин", в котором затронул трагедию "Курска".

"Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло", — сказал Путин.

"После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться", — подчеркнул президент в интервью.

Путин также отметил, что в дни, когда произошла трагедия, он "только что приступил к исполнению обязанностей президента". "Я даже не знал, что там проводятся серьезные учения. Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было непонятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост", — поделился воспоминаниями глава государства.

Справка

Атомный подводный ракетоносный крейсер "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море на глубине 108 метров. На его борту находились 118 человек. Все члены экипажа погибли. В ходе расследования правительственной комиссии было установлено, что на борту произошел взрыв в торпедном отсеке, пожар и затем детонация боезапасов.