Пьяные барнаульцы на машине увязли в сугробах в пригороде

23 февраля около 01:00 группа людей на "Тойоте" въехала в сугроб в поселке "Сибирская долина" сообщает барнаульская группа ДНД "Дорожный патруль".
Во время проведения акции "Нетрезвый водитель" в дежурную часть ГИБДД города поступило сообщение о группе людей, которые разъезжают по Сибирской долине в состоянии алкогольного опьянения. Похожий автомобиль обнаружили на одной из улиц микрорайона "Сибирская долина", он увяз в сугробе и пытался выехать посредством буксировки.
Автомобиль задержали. Молодые люди утверждали, что они никуда не ехали и не ездили вообще. Водитель, не имеющий при себе документов на право управления, был доставлен в отдел полиции для установления личности. Он отказался от освидетельствования на месте, так что его доставили в кабинет врача-нарколога. Результат - 0,850 мг/л.
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