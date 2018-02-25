Пьяные барнаульцы на машине увязли в сугробах в пригороде

Эвакуация автомобиля. Фото: vk.com/roadpatrol22. Эвакуация автомобиля. Фото: vk.com/roadpatrol22. Эвакуация автомобиля. Фото: vk.com/roadpatrol22.

Во время проведения акции "Нетрезвый водитель" в дежурную часть ГИБДД города поступило сообщение о группе людей, которые разъезжают по Сибирской долине в состоянии алкогольного опьянения. Похожий автомобиль обнаружили на одной из улиц микрорайона "Сибирская долина", он увяз в сугробе и пытался выехать посредством буксировки.

Автомобиль задержали. Молодые люди утверждали, что они никуда не ехали и не ездили вообще. Водитель, не имеющий при себе документов на право управления, был доставлен в отдел полиции для установления личности. Он отказался от освидетельствования на месте, так что его доставили в кабинет врача-нарколога. Результат - 0,850 мг/л.