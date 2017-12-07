Пьяный сотрудник аэропорта врезался на топливозаправщике в автомобиль, а после заправил вертолет

Инженер авиапредприятия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в аэропорту врезался на автомобиле-топливозаправщике в припаркованную "Ниву".

Он сел за руль и заправил прибывший вертолет потому, что водитель топливозаправщика был настолько пьян, что не мог исполнять свои обязанности. Более того, полиция выяснила, что инженер ранее был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде. За повторное нарушение против него возбудил уголовное дело.

Костромская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в аэропорту Шарья, относящемуся к АО "Костромское авиапредприятие".

Руководству предприятия уже внесено представление об увольнении инженера и водителя заправщика, находившихся на работе в нетрезвом состоянии. В транспортной прокуратуре также сообщили, что аэропорт Шарья работает как вертолетная площадка, обслуживая прибывающие вертолеты в текущем режиме, пишет aex.ru.