Пять человек погибли при столкновении электрички и маршрутного такси в Крыму

Пять человек погибли и четверо получили травмы в столкновении маршрутного такси и электрички на севере Крыма 8 апреля. Об этом сообщила начальник пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова, пишет "Интерфакс".

"Маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск". По предварительной информации, пятеро погибли, четверо получили телесные повреждения", — сказала Ольга Кондрашова. Детей среди погибших и пострадавших нет. По данным МЧС, авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, на месте аварии работают медики, уточняется степень тяжести полученных людьми травм. Пассажиры электрички не пострадали.