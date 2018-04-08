Пять человек погибли при столкновении электрички и маршрутного такси в Крыму

Пять человек погибли и четверо получили травмы в столкновении маршрутного такси и электрички на севере Крыма 8 апреля. Об этом сообщила начальник пресс-службы МВД по Республике Крым Ольга Кондрашова, пишет "Интерфакс".
"Маршрутное такси "Севастополь-Армянск" столкнулось с пригородным поездом "Керчь-Армянск". По предварительной информации, пятеро погибли, четверо получили телесные повреждения", — сказала Ольга Кондрашова.
Детей среди погибших и пострадавших нет.
По данным МЧС, авария произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде в районе Армянска. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося, на месте аварии работают медики, уточняется степень тяжести полученных людьми травм. Пассажиры электрички не пострадали.
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