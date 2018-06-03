Пять человек пострадали в ДТП на автодороге Новосибирск-Барнаул

ДТП на Чуйском тракте 2 июня. Фото: "Инцидент Новосибирск". ДТП на Чуйском тракте 2 июня. Фото: "Инцидент Новосибирск".

Авария произошла в 12.20. Установлено, что 22-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2114, двигался по автодороге Р-256 из Новосибирска в сторону Барнаула. На 92-м километре, в Черепановском районе Новосибирской области, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2104.

По предварительным данным, в аварии травмы различной степени тяжести получили оба водителя, женщина и 8-летний ребенок, которые ехали в автомобиле ВАЗ-2104, а также мужчина с пассажирского сиденья ВАЗ-2114.

Автомобиль одного из участников ДТП оказалось на металлическом ограждении, сообщают очевидцы.

Сейчас проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.