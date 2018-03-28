5 фактов о керлинге, в который можно сыграть в Барнауле

1 Как играть в керлинг?

Керлинг для Барнаула — довольно экзотичный вид спорта. В нем огромное количество нюансов. Однако для любителей правила упрощены.

В игре участвуют две команды. В них может быть от трех до пяти человек. Команды вооружены камнями и щетками. Они по очереди выпускают камни, не заступая за линию подачи.

Задача каждого игрока — заставить снаряд "доехать" до специального круга в конце поля — "дома" и выбить оттуда камни противников. Другие игроки команды могут с помощью щеток тереть лед на пути камня, тем самым слегка подправляя его движение в нужную сторону.

Елена Гончарова называет керлинг "шахматами на льду". Это тактическая и азартная игра.