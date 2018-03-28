5 фактов о керлинге, в который можно сыграть в Барнауле

Сегодня, 07:18.
Жизнь

В ТРЦ "Галактика" и в ледовом дворце спорта "Динамо" можно поиграть в керлинг. Этот спорт для барнаульцев в новинку. Тем не менее, в городе есть корпоративная и любительская лиги, куда может попасть любой человек. При определенных успехах можно участвовать в соревнованиях межрегионального уровня в составе сборной края. Тренер Елена Гончарова рассказала о правилах, азарте и цене этой игры в Барнауле.

Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика". Фото: Анна Зайкова. altapress.ru
1 Как играть в керлинг?

Керлинг для Барнаула — довольно экзотичный вид спорта. В нем огромное количество нюансов. Однако для любителей правила упрощены.

В игре участвуют две команды. В них может быть от трех до пяти человек. Команды вооружены камнями и щетками. Они по очереди выпускают камни, не заступая за линию подачи.

Задача каждого игрока — заставить снаряд "доехать" до специального круга в конце поля — "дома" и выбить оттуда камни противников. Другие игроки команды могут с помощью щеток тереть лед на пути камня, тем самым слегка подправляя его движение в нужную сторону.

Елена Гончарова называет керлинг "шахматами на льду". Это тактическая и азартная игра.

Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
2 Сколько стоит керлинг?

Оборудование для керлинга стоит немалых денег. Камни изготавливают из определённого вида гранита, добываемого только в одном месте - на острове Эйлса-Крейг в Шотландии. Б\у комплект из 16 камней стоит от 300 тыс. рублей, новый — от 500 тыс. Его диаметр 29,2 см, а вес — 19,96 кг.

Еще в 20-30 тыс. рублей обойдется специальная обувь (чаще всего используют специальные тефлоновые насадки) и в 5 000 рублей - щетки.

Если вы хотите поиграть в керлинг, все оборудование вам предоставят. Но нужно будет оплатить аренду льда — 3 000 рублей за час в будние дни, 4 000 - в выходные.

При этом игру нужно заказывать заранее, потому что площадку придется подготовить. Для первой игры часа может и не хватить: какое-то время потребуется, чтобы узнать правила и немного потренироваться.

Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
3 Как готовят лед для керлинга?

Играть в керлинг на обычном льду, где катаются хоккеисты и фигуристы, не получится. Для этой игры его мочат из специального разбрызгивателя так, чтобы капли застывали на поверхности и образовывалось узкое "пупырчатое" поле длинной 36 метров.

Как ни странно именно благодаря этим неровностям камни и игроки катаются лучше. Эти "пупырышки" игроки стирают щетками, чтобы камень двигался быстрее или медленнее.

Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
4 Во что одеваться для игры в керлинг?

В идеале для игры нужен обычный спортивный костюм - свободные штаны, футболка или кофта. Если соберетесь играть на "Динамо", придется немного утеплиться, там довольно прохладно. Обязательна сменная обувь, потому что для игры важен идеально чистый лед.

Играть в юбке или в джинсах можно, но неудобно: при запуске камней игрок вынужден делать глубокий выпад с приседом. Надо сказать, этот присед с непривычки выполнить довольно сложно, так что новичкам придется поваляться на льду.

Керлинг дает серьезную физическую нагрузку. Про признанию игроков, за час "семь потов сходит".

Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
5 Кто играет в керлинг?

Для этой игры не важен пол, возраст рост и вес. Конечно, для малышей камни могут быть тяжелы, но школьники вполне справятся.

В соседних регионах — Красноярске и Новосибирске — чаще всего керлингом увлекается молодежь. В Барнауле среди игроков есть много людей 50+. Команды могут быть только мужскими, только женскими, смешанными, семейными.

Те, кто считает керлинг не спортом, а просто развлечением, часто спрашивают, можно ли играть в подпитии. Организаторы и бывалые игроки не рекомендуют употреблять алкоголь, потому что керлинг требует хорошей координации. Кроме того, невнимательное обращение с 20-килограммовыми снарядами может быть травмоопасно.

Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".
Кёрлинг в ТРЦ "Галактика".

В июне в Барнауле планируют провести чемпионат Сибирского федерального округа по керлингу. Ближайший турнир регионального любительского уровня проведут в апреле-мае.

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