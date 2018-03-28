5 фактов о керлинге, в который можно сыграть в Барнауле

В ТРЦ "Галактика" и в ледовом дворце спорта "Динамо" можно поиграть в керлинг. Этот спорт для барнаульцев в новинку. Тем не менее, в городе есть корпоративная и любительская лиги, куда может попасть любой человек. При определенных успехах можно участвовать в соревнованиях межрегионального уровня в составе сборной края. Тренер Елена Гончарова рассказала о правилах, азарте и цене этой игры в Барнауле.
Керлинг для Барнаула — довольно экзотичный вид спорта. В нем огромное количество нюансов. Однако для любителей правила упрощены.
В игре участвуют две команды. В них может быть от трех до пяти человек. Команды вооружены камнями и щетками. Они по очереди выпускают камни, не заступая за линию подачи.
Задача каждого игрока — заставить снаряд "доехать" до специального круга в конце поля — "дома" и выбить оттуда камни противников. Другие игроки команды могут с помощью щеток тереть лед на пути камня, тем самым слегка подправляя его движение в нужную сторону.
Елена Гончарова называет керлинг "шахматами на льду". Это тактическая и азартная игра.
Оборудование для керлинга стоит немалых денег. Камни изготавливают из определённого вида гранита, добываемого только в одном месте - на острове Эйлса-Крейг в Шотландии. Б\у комплект из 16 камней стоит от 300 тыс. рублей, новый — от 500 тыс. Его диаметр 29,2 см, а вес — 19,96 кг.
Еще в 20-30 тыс. рублей обойдется специальная обувь (чаще всего используют специальные тефлоновые насадки) и в 5 000 рублей - щетки.
Если вы хотите поиграть в керлинг, все оборудование вам предоставят. Но нужно будет оплатить аренду льда — 3 000 рублей за час в будние дни, 4 000 - в выходные.
При этом игру нужно заказывать заранее, потому что площадку придется подготовить. Для первой игры часа может и не хватить: какое-то время потребуется, чтобы узнать правила и немного потренироваться.
Играть в керлинг на обычном льду, где катаются хоккеисты и фигуристы, не получится. Для этой игры его мочат из специального разбрызгивателя так, чтобы капли застывали на поверхности и образовывалось узкое "пупырчатое" поле длинной 36 метров.
Как ни странно именно благодаря этим неровностям камни и игроки катаются лучше. Эти "пупырышки" игроки стирают щетками, чтобы камень двигался быстрее или медленнее.
В идеале для игры нужен обычный спортивный костюм - свободные штаны, футболка или кофта. Если соберетесь играть на "Динамо", придется немного утеплиться, там довольно прохладно. Обязательна сменная обувь, потому что для игры важен идеально чистый лед.
Играть в юбке или в джинсах можно, но неудобно: при запуске камней игрок вынужден делать глубокий выпад с приседом. Надо сказать, этот присед с непривычки выполнить довольно сложно, так что новичкам придется поваляться на льду.
Керлинг дает серьезную физическую нагрузку. Про признанию игроков, за час "семь потов сходит".
Для этой игры не важен пол, возраст рост и вес. Конечно, для малышей камни могут быть тяжелы, но школьники вполне справятся.
В соседних регионах — Красноярске и Новосибирске — чаще всего керлингом увлекается молодежь. В Барнауле среди игроков есть много людей 50+. Команды могут быть только мужскими, только женскими, смешанными, семейными.
Те, кто считает керлинг не спортом, а просто развлечением, часто спрашивают, можно ли играть в подпитии. Организаторы и бывалые игроки не рекомендуют употреблять алкоголь, потому что керлинг требует хорошей координации. Кроме того, невнимательное обращение с 20-килограммовыми снарядами может быть травмоопасно.
В июне в Барнауле планируют провести чемпионат Сибирского федерального округа по керлингу. Ближайший турнир регионального любительского уровня проведут в апреле-мае.
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