Работал на барнаульских стройках и попал во “Всемирный лексикон художников”. Чем прославился Ильбек Хайрулинов, чьи ученики теперь рисуют в Чикаго

26 сентября 1939 года родился художник Ильбек Хайрулинов. Altapress.ru рассказывает, как он успевал работать на барнаульских стройках и учиться писать картины, побеждал на выставках и попал во “Всемирный лексикон художников”, который издавали в немецком Лейпциге.