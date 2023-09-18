Работали в Средней Азии и побеждали в Брюсселе. Чем был знаменит главный конструктор Алтайского тракторного завода и его изобретения

- Борис Кругов родился 18 сентября 1927 года в селе Астраханка Запорожской области в семье рабочих. Он остался без родителей в 12 лет, воспитывала его бабушка.
- После окончания войны Кругов учился в Ростове-на-Дону, откуда его направили в Рубцовск. Там он работал мастером в ремесленном училище № 5 и учился на вечернем отделении Алтайского института сельскохозяйственного машиностроения.
Борис Кругов, главный конструктор АТЗ.
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- В июле 1952 года Бориса Кругова приняли на работу в Алтайский тракторный завод имени Калинина. Тогда предприятие как раз переходило на производство гусеничных дизельных тракторов ДТ-54, которые стали главной машиной страны для освоения целинных и залежных земель.
- В 1956 году Кругова назначили начальником конструкторского бюро нового проектирования. Тогда же на заводе решили производить трелевочные тракторы для лесных работ. Спустя год собрали первый трактор ТДТ-60 для лесозаготовок — на всемирной выставке в Брюсселе он получил золотой приз Гран-при.
Трактор Т-4, разработанный Борисом Круговым.
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- В 1961 году Кругов стал главным конструктором АТЗ. Под его руководством разработали и освоили производство гусеничного трактора Т-4 для тяжелых работ в сельском хозяйстве, а также для строительных и транспортных работ в Сибири, Казахстане и Средней Азии.
- Трактор Т-4 превосходил лучшие отечественные и зарубежные образцы. В 1966 году его модификацию Т-4М на международной выставке в Москве наградили Золотой медалью за оригинальность конструкторского решения.
- Когда главным конструктором АТЗ был Кругов, на заводе разрабатывали валочно-трелевочную машину ВТМ-4, которая в три раза повышал производительность труда на лесозаготовке, модернизировали тракторы ДТ-54 и ТДТ-75. АТЗ тогда был одним из крупнейших машиностроительных предприятий в стране.