Работники Алтай-Кокса поддержат российскую сборную на чемпионате мира-2018

Таким образом Группа НЛМК отметила активных и инициативных сотрудников, чьи личные и профессиональные достижения вносят весомый вклад в развитие предприятий.

Кроме билетов им вручили набор болельщика: футболки, бейсболки, флаги, шарфы и аквагрим.

Болельщики от Алтай-Кокса посетят 8 матчей группового этапа Кубка мира: Россия – Саудовская Аравия, Португалия – Марокко, Дания – Франция, Египет – Уругвай, Германия – Мексика, Франция – Перу и финал чемпионата.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции. Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com