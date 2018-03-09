Радио ENERGY 87.5 FМ в честь 8 марта провело акцию "Подари девушке улыбку".

Местом проведения акции стала площадь Советов в Барнауле. С самого утра представители Радио ENERGY поздравляли прекрасных девушек нашего города с самым весенним и долгожданным женским праздником. В подарок от радиостанции девушки получали нежные цветы и милые открытки, а так же огромное количество добрых слов и пожеланий от представителей сильного пола. Парни приводили в восторг милых дам своим неожиданным вниманием и поздравлениями, получая в ответ прекрасную улыбку.

Цветы для акции были предоставлены бутиком цветов "AMORE+FIORI". Цветочный магазин "AMORE+FIORI" предлагает композиции от профессиональных флористов.

Бутик цветов "AMORE+FIORI" расположен по адресу: ул. Антона Петрова, 198 (ТЦ "ЛИРА"); телефон: +7 (3852) 60–95–25.

Радио ENERGY благодарит за поддержку партнера акции – Такси Европа. (Телефон заказа такси Европа: 400-700).

Фотоотчет доступен в группе Радио ENERGY.