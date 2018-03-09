Радио ENERGY 87.5 FМ в честь 8 марта провело акцию "Подари девушке улыбку".

Радио ENERGY 87.5 FМ в городе Барнауле провело акцию "Подари девушке улыбку", посвященную Международному женскому дню.
Цветы для акции были предоставлены бутиком цветов "AMORE+FIORI". Цветочный магазин "AMORE+FIORI" предлагает композиции от профессиональных флористов.
Бутик цветов "AMORE+FIORI" расположен по адресу: ул. Антона Петрова, 198 (ТЦ "ЛИРА"); телефон: +7 (3852) 60–95–25.
Радио ENERGY благодарит за поддержку партнера акции – Такси Европа. (Телефон заказа такси Европа: 400-700).
Фотоотчет доступен в группе Радио ENERGY.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.