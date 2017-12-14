RAEX подтвердил рейтинг Банка "Левобережный" на уровне ruВВВ+

По данным RAEX, позитивное влияние на рейтинг оказывают высокие показатели рентабельности бизнеса (по РСБУ за период с 01.10.2016 по 01.10.2017 рентабельность собственного капитала составила 24,7%) в сочетании с высоким уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности, а также низкий уровень концентрации крупных кредитных рисков.

Кроме того, к позитивным факторам агентство относит приемлемый уровень достаточности капитала и приемлемый уровень значений норматива текущей ликвидности в совокупности с хорошим покрытием активами, срочностью до 30 дней, привлеченных средств.

Аналитики агентства отмечают, что поддержку рейтингу оказывает также низкая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах.

Рейтинг кредитоспособности этого уровня впервые был присвоен Банку "Левобережный" агентством RAEX в 2014 году.

На сегодняшний день Банк "Левобережный" является одним из крупнейших региональных банков и работает на территории Сибирского федерального округа. На 01.12.2017 активы банка составляют 46 млрд рублей, собственные средства – 6 млрд рублей, чистая прибыль за 11 месяцев 2017 года – 1 535 млн рублей.

Банк "Левобережный" (ПАО). Лицензия Банка России №1343