RAEX присвоил рейтинг ЮниКредит Банку на уровне ruААА

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Экономика

9 июня 2018 года RAEX (Эксперт РА) присвоил рейтинг кредитоспособности ЮниКредит Банку на уровне ruААА, прогноз стабильный.

RAEX присвоил рейтинг ЮниКредит Банку на уровне ruААА.
RAEX присвоил рейтинг ЮниКредит Банку на уровне ruААА. Фото: архив АО ЮниКредит Банк.

Рейтинг проведен впервые и является долгосрочным. Оценка обусловлена сильной капитализацией и рентабельностью, адекватной ликвидной позицией, сильными рыночными позициями и умеренно высоким качеством активов.

Справка

АО ЮниКредит Банк является универсальной кредитной организацией, входит в перечень системно-значимых банков РФ. По величине активов банк занимает 9-е место в рэнкинге RAEX (Эксперт РА) на 01.04.18. Российский банк с 2005 года принадлежит финансовой группе UniCredit S.p.A. (Италия). Банк имеет сильный бренд и франшизу, хорошую деловую репутацию и широкую географию деятельности (13 филиалов и 88 структурных подразделений в 7 из 8 федеральных округов РФ). На 01.04.18 банк занимает 9-е место по кредитам ЮЛ (специализируется на крупном корпоративном кредитовании) и 12-е место по розничному портфелю ссуд (главным образом, ипотека и автокредиты); по фондированию корпоративными ресурсами и привлечению средств ФЛ и ИП занимает 8-е и 13-е места соответственно.

Подробнее о методологии рейтинга: raexpert.ru

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