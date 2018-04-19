Раскрыта тайна знаменитого фокуса Дэвида Копперфильда

Исполнительный продюсер Дэвида Копперфильда раскрыл тайну одного из фокусов знаменитого иллюзиониста. Он давал показания по делу британца, пострадавшего во время трюка с исчезновением в 2013 году.
Во время представления люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а потом неожиданно появляются в зале
Оказалось, что артисты с фонариками прогоняют случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу, сообщает Associated Press. Потом их заводят обратно, чтобы они успели вернуться к концу шоу.
Пострадавший заявил, что, когда клетку скрыл занавес, ассистенты Копперфильда направили его через потайной ход в полной темноте. Мужчина поскользнулся и упал, получив вывих плеча и повреждение мозга, пишет "Росбалт". В результате ему пришлось потратить на лечение более $400 тысяч.
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