Раскрыта тайна знаменитого фокуса Дэвида Копперфильда

Во время представления люди исчезают из подвешенной на сцене клетки, а потом неожиданно появляются в зале

Оказалось, что артисты с фонариками прогоняют случайно выбранных зрителей через закрытые темными шторами проходы на кухню развлекательного комплекса и выводят на улицу, сообщает Associated Press. Потом их заводят обратно, чтобы они успели вернуться к концу шоу.

Пострадавший заявил, что, когда клетку скрыл занавес, ассистенты Копперфильда направили его через потайной ход в полной темноте. Мужчина поскользнулся и упал, получив вывих плеча и повреждение мозга, пишет "Росбалт". В результате ему пришлось потратить на лечение более $400 тысяч.