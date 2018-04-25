Рассекающая по Байкалу на самодельных коньках "супербабушка" покорила жителей Запада

Зарубежные СМИ обратили внимание на историю 76-летней Любови Мореходовой, живущей в глухом хуторе на берегу Байкала.
О пенсионерке написали американские, китайские и европейские ресурсы.
Женщина регулярно преодолевает около 10 километров по озеру на самодельных коньках, которые в 1943 году из частей пилы и деревянных брусков смастерил ее отец. Ранним утром она выгоняет коров на холм, а позже на коньках, изобретенных отцом, объезжает гору с другой стороны и гонит животных назад.
В ее хозяйстве несколько коров, за которыми она ежедневно ухаживает, а также куры, собаки и кошки. В молодости женщина жила в Иркутске и работала инженером-технологом, после выхода на пенсию вместе с мужем переехала в ее родной хутор.
После смерти мужа в 2011 году Любовь приняла решение остаться дома, несмотря на уговоры детей переехать в город, пишет испанское издание Europa Press. Пенсионерка признается, что ей жаль покидать места, где трудились ее отец и мать.
Мореходова два раза побеждала в районном конкурсе "Супербабушка". Она увлекается вышивкой и не раз показывала свои работы на выставках, пишет mail.ru.
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