Рассказываем о крупах, которые идеально подходят для постного меню

Крупы "Образ жизни Алтая" не подвергаются агрессивной термообработке и шлифовке. Ведь в результате этих процедур, продукт потерял бы большую часть своей питательной ценности. В традиционных крупах, подвергающихся такой обработке, остаётся преимущественно крахмалистая часть зерна, а значительная часть витаминов исчезает.

Лишь цельное зерно по-настоящему полезно. Оно несет в себе все те свойства, за которые люди всегда ценили каши: приятное и долгое ощущение сытости, хорошее самочувствие, нормальная работа органов пищеварения и разнообразие вкусов.

Обычно крупы подвергают серьезной обработке для того, чтобы они быстрее варились. В современном мире, где каждая минута дорога, люди ценят это качество в продуктах. В компании "Образ жизни Алтая" нашли разумное решение — те зерна, которые слишком долго варятся в целом виде, просто разрезают на части. При этом оболочка и зародыш зерна в крупе сохраняются, как и все их полезные свойства, а срок варки заметно сокращается.

Под маркой "Образ жизни Алтая" выпускается широкий ассортимент круп и их смесей. Последние особенно понравятся ценителям разнообразия и новых вкусов в повседневном меню. Ведь в составе смесей такие редкие гости на наших столах, как семена амаранта и люцерны. Кроме изысканных вкусовых сочетаний, смеси также способны подарить потребителям и выраженный благотворный эффект для организма. Этот факт отражен в говорящих названиях на коробочках. Например, среди них есть такие, как "Иммунитет", "Интеллект", "Стройность", "Сила" и так далее. Также есть и крупы в чистом виде для ценителей классических вкусов.

Расскажем о некоторых из них более подробно.

Смесь круп "Энергия". Состоит из бурого риса и семян люцерны. Рис, который используется в этой смеси, не подвергается шлифовке. А значит в нем сохраняются все витамины, микроэлементы и природный вкус. Его органично дополняет люцерна.

Эта смесь заряжает хорошим настроением на целый день. В крупах, входящих в ее состав, содержатся глютамин и глицерин, которые помогают справляться со стрессом. Магний и витамин C улучшают работу нервной системы, способствуют снятию симптомов нехватки энергии — вялости, слабости, апатии и других. Мелатонин, который содержится в буром рисе, помогает нормализовать сон.

Овес голозёрный резаный. Все наслышаны о пользе овсяной каши. Однако только цельнозерновая крупа даст вам максимум пользы для здоровья. Голозерный сорт овса не нуждается в шлифовке и шелушении, потому что грубая оболочка на нем попросту отсутствует.

Чтобы ускорить приготовление каши, в компании "Образ жизни Алтая" зерна аккуратно разрезают на равные части. Крупинки равномерно впитывают влагу, быстро развариваются и не нуждаются в предварительном замачивании.

В голозёрном овсе содержится белок, полезные растительные жиры, незаменимая аминокислота лизин (участвует в восстановлении тканей организма, производстве антител и других жизненно важных функциях), мелатонин, фосфор, кальций, калий, цинк.

При регулярном употреблении в пищу такой овсяной каши, вы стабилизируете работу желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы и поможете своему сердцу.

Пшеница резаная в варочных пакетах. Среди круп торговой марки "Образ жизни Алтая" есть те, что упакованы в порционные варочные пакеты. В компании знают, что некоторым людям удобнее готовить каши именно в таком виде. Среди этих круп есть, например, резаная пшеница.

В ее составе много растительных жиров, а также магний, фосфор, кальций, цинк, витамины группы B и растительный белок. Пшеница помогает регулировать обмен веществ и бороться с лишним весом. Она активизирует формирование костной ткани, регулирует работу сердца, способствует выведению шлаков из организма.

В пост будет не лишним вспомнить, что крупы можно есть не только в виде каш, но и добавлять их в выпечку или супы, тем самым делая их еще полезнее.

Купить крупы "Образ жизни Алтая" в Барнауле можно в сети продуктовых супермаркетах "Марка", "Дельфин", ТЦ "Кристалл", а также на рынке - "Балтийский базар". Полный список торговых точек в вашем городе ищите на сайте компании. Кроме того, купить продукцию "Образ жизни Алтая" можно в интернет-магазине.

Кстати, сейчас "Образ жизни Алтая" проводит конкурс, победители которого смогут выиграть сертификат в интернет-магазин на сумму 5 тыс. рублей или сертификат на приобретение посуды номиналом 5 тыс. рублей. Условия участия просты: нужно приготовить блюдо с продукцией компании, сфотографировать его на фоне упаковки и выслать на электронный адрес рецепт и фото. Заявки принимаются до 1 апреля 2018 года. Организатор конкурса: ООО "Образ жизни". Более подробно познакомиться с условиями конкурса можно здесь.