Растут ставки по вкладам в валюте.

Одну из самых высоких ставок можно получить за долларовые сбережения по вкладу "Максимум": 1,5% годовых на сроке полтора года с ежемесячной выплатой процентов. Вклад открывается на сумму от 200$ и предусматривает пополнение от 100 $ в течение первого полугода действия вклада.

Пользуется спросом у клиентов вклад–кошелек "Удобный", деньги с которого можно снимать до неснижаемого остатка в любое время. Процентная ставка при этом сохраняется в течение года: при неснижаемом остатке 200$ - 0,5% годовых, 10 000$ - 0,6% годовых.

Условия вкладов

ОО "Барнаульский" АО "Банк Акцепт"

Адрес: Барнаул, ул. Партизанская, 105.

Телефон: 65-93-17

Сайт: www.akcept.ru

Дополнительные условия вклада "Максимум": открытие вклада в Интернет-банке - возможно (вклад называется "Максимум- онлайн"); порядок выплаты процентов - ежемесячно путем выплаты процентов по вкладу на отдельный текущий счет в Банке; пополнение возможно, но доп. взносы не принимаются, если до окончания вклада осталось: при сроке вклада 367 дней – менее 6-ти месяцев и при сроке вклада 550 дней – менее 12-ти месяцев; расходные операции - не допускаются; перезаключение вклада на новый срок (пролонгация) - допускается; условия досрочного расторжения вклада и снятия средств: 2/3 ставки по вкладу, действовавшей на дату открытия вклада, для сумм взносов денежных средств, находящихся на счете вклада более 270 дней на момент расторжения договора и ставка вклада "До востребования" для сумм взносов денежных средств, находящихся на счете вклада 270 дней и менее на момент расторжения договора.

Дополнительные условия вклада "Удобный в валюте": открытие вклада в Интернет-банке - возможно (вклад называется "Удобный в валюте - онлайн"); порядок выплаты процентов - ежемесячно путем причисления к сумме вклада (капитализация); на момент начисления и выплаты процентов: при нахождении денежных средств на счете меньше 7 дней, проценты начисляются по ставке "До востребования"; если денежные средства находятся 7 дней и более на счете, то проценты начисляются по ставке вклада (с первого дня размещения денежных средств); пополнение - допускается; расходные операции - допускаются в части сумм, превышающих величину неснижаемого остатка; перезаключение вклада на новый срок (пролонгация) - допускается; условия досрочного расторжения вклада и снятия средств: выплаченные Вкладчику проценты не пересчитываются и сохраняются в полном объеме, проценты за период с даты последней выплаты до даты расторжения вклада выплачиваются по ставке вклада "До востребования".