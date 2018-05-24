Райффайзен-Лизинг расширяет свое присутствие в Сибири

Компаниям малого, среднего и крупного бизнеса предоставляются различные лизинговые продукты – лизинг автотранспорта, спецтехники, оборудования, недвижимости, разработанные с учетом потребностей и особенностей каждого клиентского сегмента.

Широкий диапазон сумм финансирования, привлекательные ставки, гибкие и прозрачные условия позволяют сибирским предпринимателям реализовывать любые масштабы бизнес-проектов.

Илья Шаталов,

заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра "Сибирский" Райффайзенбанка:

— Потребность в расширении присутствия лизинга в регионе мы почувствовали еще в прошлом году, а в этом – успешно реализовали эту задачу. Стратегическая цель – нарастить портфель лизинга по всем сегментам бизнеса. Для этого сейчас есть все возможности: профессиональная команда, широкая линейка продуктов и возможность принимать очень гибкие решения. Уверен, что со стороны сибирских компании будет стабильный спрос на услугу.

В 2018 году сибирский филиал Райффайзен-лизинга возглавила Ольга Зубкова, которая усилит команду регионального центра и будет отвечать за дальнейшие развитие лизинговых продуктов в регионе.

Справка

ООО "Райффайзен-Лизинг" — универсальная лизинговая компания, которая входит в крупнейшую австрийскую банковскую Группу Райффайзен. С 2017 года ООО "Райффайзен-Лизинг" является 100 процентной дочерней организацией АО "Райффайзенбанк". Деятельность ООО "Райффайзен-Лизинг" направлена на содействие экономическому развитию клиентов и партнёров путем предоставления услуг лизинга, соответствующих высоким профессиональным и этическим стандартам, для предприятий различных секторов экономики.

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО "Райффайзенбанк" занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2018 года ("Интерфакс-ЦЭА"). Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" АО "Райффайзенбанк" находится на 8-м месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 1 квартала 2018 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 14 рынках.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 500 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.