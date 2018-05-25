Райффайзенбанк открывает кредитную линию компании "Подорожник"

"Подорожник" — сеть общественного питания с уникальным централизованным производственным циклом изготовления фирменной продукции. Райффайзенбанк является для компании одним из основных финансовых партнеров. Банк оказывает расчетно-кассовые услуги, для сотрудников компании реализуется зарплатный проект.

Вячеслав Музафаров,

генеральный директор компании:

— Развитие фирменной торговой сети и ее качественное позиционирование в формат "Доступной кофейни" требует оперативных финансовых решений. Сейчас мы оказываем реальную конкуренцию международным корпорациям фаст-фуда и кофейным концепциям. Сотрудничество с крупным банком открывает возможности для дальнейшего увеличения производства с расширением ассортимента и зернового кофе. Мы рады началу сотрудничества с таким масштабным партнером, как Райффайзенбанк.

Илья Шаталов,

заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра "Сибирский" Райффайзенбанка:

— Райффайзенбанк активно развивает сотрудничество с крупнейшими компаниями в сфере пищевого производства в Сибири. Мы видим большой потенциал этого направления и планируем наращивать объемы финансирования успешных сибирских компаний. "Подорожник" является примером такого эффективного бизнеса. Бренд продукции этой компании завоевал доверие потребителей. Уверен, что финансовая поддержка Райффайзенбанка позволит компании стабильно воплощать свои бизнес-цели в жизнь, а наше сотрудничество будет расширяться.

Справка

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО "Райффайзенбанк" занимает 14-е место по размеру активов по итогам 2017 года ("Интерфакс-ЦЭА"). Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" АО "Райффайзенбанк" находится на 9-ом месте в России по объему средств частных лиц и 7-м месте по объему кредитов для частных лиц по результатам 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.