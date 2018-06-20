Райффайзенбанк, "Первый ОФД" и компания "Аванпост" предлагают онлайн-кассу для бизнеса

"Онлайн касса 54-ФЗ" подойдет для всех организаций, которые занимаются торговлей, общественным питанием и работают со специальными режимами налогообложения (ЕНВД, патент для ИП). Кассу Райффайзенбанка можно купить и оформить за нее налоговый вычет (зарегистрировав ее до 1 июля 2018 года), а можно взять в аренду. Продукт является комплексным решением для бизнеса: в него уже входит касса MSPOS-K*, договор с "Первым ОФД", фискальный накопитель, кассовое программное обеспечение, разработанное совместно Райффайзенбанком и компанией "Аванпост".

Алексей Крохин,

руководитель отдела продуктов по управлению денежными потоками Райффайзенбанка:

— Мы всегда предлагаем бизнесу максимально удобные решения, которые будут отвечать его потребностям и экономить время и средства на развитие бизнеса. Онлайн-касса, соответствующая 54-ФЗ – одно из них.

Касса работает с программами учета: 1С, Excel и "МойСклад", которые помогают с учетом товаров и следят за остатками. Доставка кассы по России бесплатная.

Максим Ларькин,

директор по развитию бизнеса "Первого ОФД":

— Главная задача создания продукта "Онлайн касса 54-ФЗ" – сделать реализацию второго этапа реформы 54-ФЗ проще и удобнее для предпринимателей. Совместное решение с "Райффайзенбанком" и "Аванпостом" – важный шаг на пути решения этой задачи.

Максим Митусов,

соучредитель и основатель компании "Аванпост":

— На сегодняшний день 600 тыс предпринимателей уже зарегистрировали 1,8 млн онлайн-касс, что в 1,6 раза больше, чем до реформы. По оценкам экспертов, к концу года количество зарегистрированных касс может составить 2,5 млн."Уже более 15 000 предпринимателей ежедневно используют кассовое программное обеспечение от компании "Аванпост". Райффайзенбанк способен дополнить наш кассовый продукт своими качественными и востребованными банковскими сервисами, предложив действительно уникальное решение предпринимателям. Мы со своей стороны обеспечим полный комплекс услуг, необходимых предпринимателю: оборудование, кассовое ПО, полную техническую поддержку.

Справка

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО "Райффайзенбанк" занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2018 года ("Интерфакс-ЦЭА"). Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" АО "Райффайзенбанк" находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 1 квартала 2018 года. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A. Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.

является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО "Райффайзенбанк" занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2018 года ("Интерфакс-ЦЭА"). Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" АО "Райффайзенбанк" находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 1 квартала 2018 года. Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A. Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже. Компания АО "ЭСК" (бренд Первый ОФД) специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы. Первый чек по новому порядку в Российской Федерации был принят Первым ОФД 19 сентября 2016 г. с АЗС Роснефти. На текущий момент компания занимает одну из лидирующих позиций среди операторов фискальных данных. Первому ОФД доверяют крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как METRO C&C, Х5 Retail Group, Билайн, АШАН, Мария-Ра, KFC, Zolla, Rendez-Vous, Эльдорадо, Спортмастер, БИЛЛА, ВКУСВИЛЛ, Fix Price, Gloria Jeans и многие другие, а также более 120 000 представителей малого и среднего бизнеса. Компания участвует в эксперименте ФНС по маркировке табачных изделий средствами идентификации и мониторинга оборота табачной продукции. 30 марта 2018 года проведена успешная передача чека Первым ОФД в рамках пилотного проекта.

специализируется на предоставлении услуг по передаче фискальных данных от контрольно-кассовой техники в налоговые органы. Первый чек по новому порядку в Российской Федерации был принят Первым ОФД 19 сентября 2016 г. с АЗС Роснефти. На текущий момент компания занимает одну из лидирующих позиций среди операторов фискальных данных. Первому ОФД доверяют крупнейшие федеральные и региональные торговые сети, такие как METRO C&C, Х5 Retail Group, Билайн, АШАН, Мария-Ра, KFC, Zolla, Rendez-Vous, Эльдорадо, Спортмастер, БИЛЛА, ВКУСВИЛЛ, Fix Price, Gloria Jeans и многие другие, а также более 120 000 представителей малого и среднего бизнеса. Компания участвует в эксперименте ФНС по маркировке табачных изделий средствами идентификации и мониторинга оборота табачной продукции. 30 марта 2018 года проведена успешная передача чека Первым ОФД в рамках пилотного проекта. Копания ООО "Аванпост" специализируется на разработке кассового программного обеспечения и поставки кассового оборудования, организации технической поддержки для конечных пользователей. Общее количество пользователей использующих разработки компании превышает 20 000 пользователей, в том числе около 2 000 интернет-магазинов. Является одним из ведущих разработчиков кассового ПО для малого бизнеса. Крупнейшие партнеры, под чьим брендом уже были запущенный кассовые проекты: СКБ "Контур", "Такском", ряд банков и иных сервисов ориентированных на работу с малым бизнесом.

* ПТК "MSPOS-K" - мобильная онлайн-касса на базе планшета, которая представляет собой полноценный фискальный POS-терминал.