Райффайзенбанк запустил ипотечную ставку 6% по госпрограмме для семей с детьми.

Льготная ставка будет действовать три года для семей, у которых родился второй ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Если в этот же период в семье родился третий ребенок, ипотечная льгота по кредиту будет продлена еще на два года – до пяти лет.

Согласно государственной программе, ставка после окончания льготного периода не будет превышать размер ключевой ставки ЦБ, действующей на момент выдачи кредита и увеличенной на 2 п. п. Кроме того, банк предложит клиентам ставку по программе "Кредит на покупку недвижимости на первичном рынке", если она будет ниже уровня ключевой ставки ЦБ плюс 2 п.п.

По льготной ставке можно приобрести квартиру на первичном рынке на стадии строительства или с оформленным правом собственности. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости покупаемой квартиры, и клиенту нужно оформить страхование жизни, здоровья и залога. Максимальная сумма кредита – 8 млн руб. для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для других регионов России – 3 млн руб.

По итогам 2017 года Райффайзенбанк выдал почти 60 млрд рублей ипотечных кредитов, увеличив ипотечный портфель на 34%. Доля ипотеки в розничном кредитном портфеле банка на конец 2017 года составляет 44%.

справка

АО "Райффайзенбанк" является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. АО "Райффайзенбанк" занимает 11-е место по размеру активов по итогам 1 квартала 2017 года ("Интерфакс-ЦЭА"). Согласно данным "Интерфакс-ЦЭА" АО "Райффайзенбанк" находится на 8-ом месте в России по объему средств частных лиц и 6-м месте по объему кредитов для частных лиц по итогам 1 квартала 2017 года.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ управляет обширной сетью дочерних банков, лизинговых компаний и широким спектром провайдеров других специализированных финансовых услуг на 15 рынках (включая Австрию). Кроме того, Группа РБИ оказывает ряд других финансовых услуг, например, управление активами, M&A.

Более чем 50 000 сотрудников обслуживают 16,6 млн клиентов более чем в 2 400 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. С 2005 года акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.