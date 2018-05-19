Как увеличились доходы членов правительства Алтайского края

1. Александр Карлин, губернатор

Доход: 6,9 млн рублей, +2,9 млн к прошлом году (в 2016 году — 4 млн)

Недвижимость: 2 гаража, в пользовании квартира (157,6 кв. метров) и гостиничный номер (196 кв. метров).

Транспорт: нет

Супруга: доход — 203,8 тыс. рублей, в собственности — два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, два машиноместа.

2. Сергей Локтев, первый заместитель председателя правительства края

Доход: 10,7 млн рублей, +7,7 млн (было 3 млн рублей)

Недвижимость: 3 земельных участка, 3 жилых дома (366, 167 и 911 кв. метров), квартира, здание котельной, нежилое помещение.

Транспорт: самоходная машина Полярис и прицеп

Супруга: нет

3. Александр Лукьянов, первый заместитель председателя правительства края

Доход: 2,9 млн рублей, +400 тыс. (было 2,5 млн)

Недвижимость: квартира 133 кв. м. (в общей собственности с женой)

Транспорт: Toyota Highlander

Супруга: доход — 343,9 тыс., в собственности — квартира (в общей собственности) и еще две квартиры.

4. Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства края

Доход: 3,1 млн рублей, +100 тыс. (было 3 млн)

Недвижимость: земельный участок (4/5), жилой дом (4/5)

Транспорт: Mitsubishi Pajero

Супруга: доход — 2,9 млн рублей, в пользовании квартира и жилой дом.

5. Виктор Мещеряков, заместитель председателя правительства края

Доход: 3,3 млн рублей, +800 тыс. (было 2,5 млн)

Недвижимость: земельный участок и жилой дом

Транспорт: УАЗ Патриот

Супруга: доход — 2,1 млн рублей, в собственности — земельный участок, жилой дом и 2 квартиры, Hyundai Genesis

6. Надежда Капура, заместитель председателя правительства края

Доход: 2,6 млн рублей (данных за 2016 год нет, так как она не работала в правительстве)

Недвижимость: земельный участок, 2 квартиры (и то, и другое — общая совместная собственность с супругом)

Транспорт: нет

Супруг: доход — 250 тыс. рублей, в общей собственности — участок и 2 квартиры, Mitsubishi Lancer

7. Андрей Щукин, заместитель председателя правительства края

Доход: 3,2 млн рублей (до 2017 года не работал в правительстве)

Недвижимость: квартира (общая совместная), в пользовании — квартира и гараж

Транспорт: нет

Супруга: доход — 114,8 тыс. рублей, квартира (общая совместная), в пользовании — квартира.

8. Владимир Притупов, заместитель председателя правительства края

Доход: 3,6 млн рублей, +1,6 млн (было 2 млн)

Недвижимость: 2 квартиры, гараж, в пользовании — земельный участок

Транспорт: нет

Супруга: доход — 384 тыс. рублей, в собственности — земельный участок и квартира

9. Николай Чиняков, вице-премьер и министр экономического развития

Доход: 2,99 млн рублей, +950 тыс. рублей (было 2,04 млн)

Имущество: земельный участок (1500 кв.м.), жилой дом (183,5 кв.м.).

Транспорт: Nissan X-Trail

Супруга: доход — 44 тыс. рублей

10. Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства

Доход: 2,39 млн рублей. +310 тыс. (было 2,01 млн)

Имущество: квартира 118,5 (в общей собственности)

Транспорт: Mazda Familia

Супруга: доход — 432 тыс. В собственности — квартира площадью 76,1 кв.м.

11. Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии

Доход: 2,6 млн рублей, +300 тыс. (было 2,3 млн)

Имущество: квартира

Транспорт: нет

Супруга: доход — 254 тыс. рублей

12. Константин Портнягин, министр юстиции

Доход: 3,1 млн рублей. +1,4 млн (было 1,7 млн)

Имущество: два земельных участка, две квартиры, нежилое помещение, три незавершенных жилых дома

Транспорт: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4

Супруга: доход — 620 тыс. рублей. В собственности — два нежилых помещения.

13. Иван Гилев, министр строительства, транспорта и ЖКХ

Доход: 2,46 млн рублей. +1,4 млн (было 1,06 млн)

Имущество: квартира (общая), гараж, машиноместо

Транспорт: Toyota Land Cruiser Prado

Супруга: доход — 0 рублей, в собственности — земельный участок, три квартиры (одна в совместной собственности), автомобиль Ford Focus.

14. Ирина Долгова, министр здравоохранения

Доход: 2,39 млн рублей. +380 тыс. (было 2,01 млн)

Имущество: квартира

Транспорт: нет

Супруг: нет

15. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений

Доход: 3,2 млн рублей. +1,3 млн. (было 1,9 млн)

Имущество: три квартиры (одна в совместной собственности), две погребных ячейки

Транспорт: нет

Супруг: нет

16. Михаил Дайбов, министр труда и соцзащиты

Доход: 2,5 млн рублей, + 1,5 млн (было 986 тыс. рублей)

Имущество: два земельных участка и две квартиры.

Транспорт: УАЗ 3154, прицеп легковой УАЗ, Hyundai ix35.

Супруга: нет

17. Александр Жидких, министр образования и науки

Доход: 2,4 млн рублей, +1,1 млн (было 1,3 млн)

Имущество: гараж.

Транспорт: Mitsubishi Pajero Sport.

Супруга: доход — 725 тыс. рублей, транспорт — Chevrolet Cruze. В собственности квартира.