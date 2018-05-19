Как увеличились доходы членов правительства Алтайского края

Все члены правительства Алтайского края увеличили доходы в 2017 году, следует из их деклараций. Наибольший прирост получил первый зам Сергей Локтев — его доходы увеличились сразу на 7,7 млн рублей. Сколько заработали другие члены краевого правительства?
1. Александр Карлин, губернатор
Доход: 6,9 млн рублей, +2,9 млн к прошлом году (в 2016 году — 4 млн)
Недвижимость: 2 гаража, в пользовании квартира (157,6 кв. метров) и гостиничный номер (196 кв. метров).
Транспорт: нет
Супруга: доход — 203,8 тыс. рублей, в собственности — два земельных участка, два жилых дома, три квартиры, два машиноместа.
2. Сергей Локтев, первый заместитель председателя правительства края
Доход: 10,7 млн рублей, +7,7 млн (было 3 млн рублей)
Недвижимость: 3 земельных участка, 3 жилых дома (366, 167 и 911 кв. метров), квартира, здание котельной, нежилое помещение.
Транспорт: самоходная машина Полярис и прицеп
Супруга: нет
3. Александр Лукьянов, первый заместитель председателя правительства края
Доход: 2,9 млн рублей, +400 тыс. (было 2,5 млн)
Недвижимость: квартира 133 кв. м. (в общей собственности с женой)
Транспорт: Toyota Highlander
Супруга: доход — 343,9 тыс., в собственности — квартира (в общей собственности) и еще две квартиры.
4. Виталий Снесарь, заместитель председателя правительства края
Доход: 3,1 млн рублей, +100 тыс. (было 3 млн)
Недвижимость: земельный участок (4/5), жилой дом (4/5)
Транспорт: Mitsubishi Pajero
Супруга: доход — 2,9 млн рублей, в пользовании квартира и жилой дом.
5. Виктор Мещеряков, заместитель председателя правительства края
Доход: 3,3 млн рублей, +800 тыс. (было 2,5 млн)
Недвижимость: земельный участок и жилой дом
Транспорт: УАЗ Патриот
Супруга: доход — 2,1 млн рублей, в собственности — земельный участок, жилой дом и 2 квартиры, Hyundai Genesis
6. Надежда Капура, заместитель председателя правительства края
Доход: 2,6 млн рублей (данных за 2016 год нет, так как она не работала в правительстве)
Недвижимость: земельный участок, 2 квартиры (и то, и другое — общая совместная собственность с супругом)
Транспорт: нет
Супруг: доход — 250 тыс. рублей, в общей собственности — участок и 2 квартиры, Mitsubishi Lancer
7. Андрей Щукин, заместитель председателя правительства края
Доход: 3,2 млн рублей (до 2017 года не работал в правительстве)
Недвижимость: квартира (общая совместная), в пользовании — квартира и гараж
Транспорт: нет
Супруга: доход — 114,8 тыс. рублей, квартира (общая совместная), в пользовании — квартира.
8. Владимир Притупов, заместитель председателя правительства края
Доход: 3,6 млн рублей, +1,6 млн (было 2 млн)
Недвижимость: 2 квартиры, гараж, в пользовании — земельный участок
Транспорт: нет
Супруга: доход — 384 тыс. рублей, в собственности — земельный участок и квартира
9. Николай Чиняков, вице-премьер и министр экономического развития
Доход: 2,99 млн рублей, +950 тыс. рублей (было 2,04 млн)
Имущество: земельный участок (1500 кв.м.), жилой дом (183,5 кв.м.).
Транспорт: Nissan X-Trail
Супруга: доход — 44 тыс. рублей
10. Александр Чеботаев, министр сельского хозяйства
Доход: 2,39 млн рублей. +310 тыс. (было 2,01 млн)
Имущество: квартира 118,5 (в общей собственности)
Транспорт: Mazda Familia
Супруга: доход — 432 тыс. В собственности — квартира площадью 76,1 кв.м.
11. Владимир Попрядухин, министр природных ресурсов и экологии
Доход: 2,6 млн рублей, +300 тыс. (было 2,3 млн)
Имущество: квартира
Транспорт: нет
Супруга: доход — 254 тыс. рублей
12. Константин Портнягин, министр юстиции
Доход: 3,1 млн рублей. +1,4 млн (было 1,7 млн)
Имущество: два земельных участка, две квартиры, нежилое помещение, три незавершенных жилых дома
Транспорт: Toyota Land Cruiser, Toyota RAV4
Супруга: доход — 620 тыс. рублей. В собственности — два нежилых помещения.
13. Иван Гилев, министр строительства, транспорта и ЖКХ
Доход: 2,46 млн рублей. +1,4 млн (было 1,06 млн)
Имущество: квартира (общая), гараж, машиноместо
Транспорт: Toyota Land Cruiser Prado
Супруга: доход — 0 рублей, в собственности — земельный участок, три квартиры (одна в совместной собственности), автомобиль Ford Focus.
14. Ирина Долгова, министр здравоохранения
Доход: 2,39 млн рублей. +380 тыс. (было 2,01 млн)
Имущество: квартира
Транспорт: нет
Супруг: нет
15. Людмила Сорокина, министр имущественных отношений
Доход: 3,2 млн рублей. +1,3 млн. (было 1,9 млн)
Имущество: три квартиры (одна в совместной собственности), две погребных ячейки
Транспорт: нет
Супруг: нет
16. Михаил Дайбов, министр труда и соцзащиты
Доход: 2,5 млн рублей, + 1,5 млн (было 986 тыс. рублей)
Имущество: два земельных участка и две квартиры.
Транспорт: УАЗ 3154, прицеп легковой УАЗ, Hyundai ix35.
Супруга: нет
17. Александр Жидких, министр образования и науки
Доход: 2,4 млн рублей, +1,1 млн (было 1,3 млн)
Имущество: гараж.
Транспорт: Mitsubishi Pajero Sport.
Супруга: доход — 725 тыс. рублей, транспорт — Chevrolet Cruze. В собственности квартира.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.