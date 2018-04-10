Разбор. Чем полезна алтайская цельносмолотая мука

Как получается цельносмолотая мука

Цельнозерновая (цельносмолотая) мука - это продукт, получаемый так называемым разовым помолом зерна. Проще говоря, зерно мелют один раз без просеивания и разделения и используют все целиком в отличие от обычной муки, в которой остается только внутренняя крахмалистая часть зерна.

Из чего делают цельносмолотую муку

Разнообразие ассортимента поистине поражает. Такую муку делают почти из всех видов злаков и семян. Кроме обычной пшеничной муки, есть ржаная, кукурузная, гречневая, овсяная, ячменная, полбяная (из полудикого сорта пшеницы). Ее получают из всех видов риса - белого, бурого, красного. А также из гороха, нута и чечевицы.

Чем полезна цельносмолотая мука

В такой муке сохраняются в первозданном виде полезные свойства всех частей зерна, от зародыша до оболочки. Тут сосредоточено большое количество клетчатки, растительного белка, микроэлементов (магния, железа, фосфора, цинка, марганца), витаминов группы В, Е, РР и фолиевой кислоты, аминокислот.

Она улучшает работу кишечника, обладает противовоспалительным эффектом, помогает в профилактике атеросклероза и диабета. Кроме того, она в полтора раза менее калорийна, чем обычная, так что выпечку из цельносмолотой муки едят даже те, кто на диете.

Что приготовить из цельносмолотой муки

Существует предубеждение, что тесто из такой муки может слабо подниматься, и выпечка будет недостаточно пышной. Возможно, это от незнания простых секретов: чтобы получить пользу цельного зерна, и при этом сохранить привычную пышность выпечки, достаточно добавлять к цельносмолотой муке 30-50% муки высшего сорта.

Рисовая мука хорошо подходит для приготовления хрустящей выпечки с пористой текстурой (хлебцев, булочек, печенья, блинов), в качестве основы для кремов, панировки мяса и рыбы. Это идеальный компонент для блюд корейской и японской кухни.

Из кукурузной можно приготовить вкуснейшие мексиканские лепешки. У выпечки будет приятный цвет с золотистым отливом и мягкий, но насыщенный вкус.

Овсяная мука сделает выпечку более рассыпчатой. Из нее также легко приготовить любимый на Руси, а нынче почти забытый, овсяный кисель.

Гороховую муку можно добавлять практически в любое блюдо: в лепешки, пончики, хлебцы или котлеты, сладкое и соленое печенье. Она может использоваться вместо яиц.

Словом, цельносмолотая мука дает большой простор для фантазии и экспериментов на кухне.

Как выбрать экологически чистую муку

У цельносмолотой муки есть и противники. Их главный аргумент состоит в том, что вместе с полезными пищевыми волокнами в оболочках зерна могут содержаться микро- и макроэлементы (в частности тяжёлые металлы). Вы можете быть спокойны, выбирая муку из экологически благополучных регионов.

Вся мука торговой марки "Образ жизни" производится на уникальном оборудовании из отборного зерна, выращенного в чистейших предгорьях Алтая, что гарантирует экстра-класс продукта и его несомненную пользу.